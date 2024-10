Maltempo nella Bergamasca, la piena del fiume Serio fa franare i tralicci dell'alta tensione

Seriate (Bergamo), 10 ottobre 2024 – Il maltempo che ha colpito la nostra regione nelle ultime ore, ha travolto in particolarte la Bergamasca e Milano. Nella provincia orobica, la pioggia battente ha fatto ingrossare i fiumi Serio e Brembo. In valle Seriana ha causato la piena del fiume Serio e in vari punti le sponde si sono erose.

Il traliccio che si è inclinato sul fiume Serio a causa dell'erosione dell'argine (foto De Pascale/ANSA)

In particolare nella zona di Nembro due tralicci dell'alta tensione hanno ceduto verso il fiume (e non sulla vicina strada statale), restando in bilico. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Enel per la messa in sicurezza. La statale 671 è chiusa in ogni direzione nel tratto di Nembro per permettere le operazioni ma sopratuttto per questioni di sicurezza, come spiega il sindaco Gianfranco Ravasio: "In questo momento due tralicci, uno di Enel e uno di Terna, si sono inclinati pericolosamente verso la pista ciclabile. Invitiamo tutti i cittadini a rimanere lontani da questa zona. Il traliccio più alto è sorretto solo dai cavi di acciaio quindi se uno di questi dovesse staccarsi si verificherebbe un pericoloso effetto frusta. Siamo in attesa di due piattaforme che serviranno per lo zavorramento dei tralicci per raddrizzarli e renderli meno pericolosi".

Il traliccio che si è inclinato sul fiume Serio a causa dell'erosione dell'argine (foto De Pascale/ANSA)

A Seriate invece l'acqua del fiume è arrivata sulla carreggiata: il ponte principale è stato chiuso questa mattina, fino alle 14, quando poi è stato riaperto al traffico. Il Serio è esondato in diversi punti. Oggi le scuole superiori della Bergamasca sono rimaste quasi tutte chiuse. In tre istituti ci sono state infiltrazioni d'acqua.

Stamani è stato chiuso il ponte che collega Albino e Nembro. Franato in valle Brembana un muretto di contenimento della strada che collega Brembilla con Laxolo (è stato attivato il senso unico alternato). Chiusa poi la provinciale tra Dossena e San Pellegrino Terme per una frana. Allagata la strada statale 671 a Casnigo, tra Somet e Ponte del Costone. Problemi anche al santuario della Cornabusa: il laghetto dietro l'altare è esondato e l'acqua ha raggiunto il cancello d'ingresso della grotta. Era già successo nel 2017 e nel 2020. Il santuario è stato chiuso, anche se l'acqua è rapidamente defluita. Isolate due località in Val del Riso e in Valle Imagna, per via delle frane.