Scuole superiori chiuse a Bergamo giovedì 10 ottobre per allerta maltempo rossa

Bergamo – Sospesa l'attività didattica nelle scuole superiori di Bergamo per allerta rossa meteo giovedì 10 ottobre. Lo si legge in un comunicato del Comune di Bergamo. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha disposto la chiusura sulla base della nota del prefetto, a seguito della riunione del Comitato di coordinamento soccorso della Prefettura con tutte le componenti del sistema di protezione civile convocata nella serata di oggi. La situazione meteorologica potrebbe, infatti, presentare scenari di rischio di notevole intensità.

E' prevista infatti allerta rossa per tutta la giornata di domani, con un'intensificazione durante la notte e la prima parte della giornata in tutta la Regione Lombardia, e precipitazioni di forte intensità anche sulle Orobie Bergamasche, quantificate anche in misura di 120/160 mm di pioggia, che potrebbero generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, con particolare gravità, non escludendo la possibilità di esondazione dei fiumi Serio e Brembo già in sofferenza per le precipitazioni avvenute in questi giorni. Il provvedimento viene adottato al fine di rispondere alla richiesta di mantenere la viabilità il più libera possibile nella giornata di domani, per garantire tutte le operazioni di sicurezza e di soccorso e contribuire a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità. Tale misura non riguarda le altre strutture scolastiche cittadine, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.