Allerta maltempo, a Lecco giovedì 10 ottobre chiuse tutte le scuole superiori della provincia

Lecco, 9 ottobre 2024 – Scuole superiori chiuse per allerta meteo domani, giovedì 10 ottobre, in provincia di Lecco. Lo ha deciso il prefetto di Lecco Sergio Pomponio. Gli studenti probabilmente saranno contenti per il giorno di vacanza inatteso, ma la situazione è preoccupante. Si prevede possano cadere fino a 100 millimetri di pioggia, cioè fino a 100 litri per ogni metro quadrato: il terreno è però già madido e saturo e i fiumi e i torrenti già gonfi di acqua in seguito alle precipitazioni sia di ieri di di oggi. Il rischio di dissesti, allagamenti ed esondazioni è quindi molto alto. Si teme inoltre che magari possano verificarsi crolli o cedimenti, come successo il mese scorso all'auditorium delle medie di Casatenovo.

Le strade trasformate in fiumi

Per scongiurare possibili incidenti, ma anche limitare per quanto possibili gli spostamenti in auto e con i mezzi di trasporto pubblico, dall'Ufficio territoriale di governo di corso Promessi sposi è stata così decisa la “sospensione dell'attività didattica di tutti gli istituti scolastici superiori, sia pubblici, che privati, e dei centri di formazione professionale insistenti nei territori del Comuni della provinciale di Lecco”. Nell'ordinanza prefettizia di parla di “importante criticità idrogeologica” che può “seriamente compromettere la circolazione stradale” e di livelli di precipitazioni attesi che destano preoccupazione anche in ragione dei livelli di accumulo determinatasi in conseguenza dei recenti fenomeni meteo avversi”. La decisione è stata presa durante la riunione tra i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi che si è svolta nel pomeriggio in prefettura.