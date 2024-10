Lago di Como, piazza Cavour è allagata: la beffa delle paratie e i dubbi sul Giro di Lombardia

Como, 10 ottobre 2024 – Anche Como e la sua provincia stanno facendo i conti con l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Lombardia. In città il lago ha già allagato buona parte di piazza Cavour, per via dell'effetto dei vasi comunicanti: una corsia del lungolago è stata chiusa.

Il cantiere infinito

Il sistema di paratie, il cui cantiere si trascina da anni, non è ancora in funzione, così come il sistema di accumulo dell'acqua nelle vasche sotterranee. Una beffa con cui la città deve fare i conti ormai da anni.

L’allarme

La quota di esondazione potrebbe comunque essere raggiunta in giornata: attualmente il livello è di 107 centimetri e la quota di esondazione a 120. Stamani entravano nel lago 1300 metri cubi d'acqua al secondo e ne uscivano circa 500. Risultato delle forti e prolungate piogge delle ultime ore, che questa mattina però sono cessate.

Strade e piazze chiuse alle auto a partire da domani pomeriggio per consentire l’arrivo dei ciclisti in piazza Cavour

Il giro di Lomabrdia

La situazione sul lungolago di Como è sotto controllo perché sabato pomeriggio è previsto l'arrivo del Giro di Lombardia di ciclismo, che in caso di emergenza potrebbe modificare gli ultimi chilometri.

Da segnalare in provincia vari allagamenti e piccoli smottamenti, senza al momento gravi danni o interruzioni stradali importanti