Maltempo in Lombardia, strade come fiumi e alberi caduti: sulla Statale 36 auto bloccata nel sottopasso allagato

La violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Lombardia, ha provocato danni e oltre 150 richieste di intervento, principalmente per strade allagate e alberi pericolanti o caduti sulla carreggiata. I vigili del fuoco sono impegnati fin dalla notte per fronteggiare la situazione emergenziale.

Lungo la Statale 36, nel comune di Lissone, dove è stata recuperata una vettura da un sottopasso allagato. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Al momento, le province lombarde più colpite sono Brescia, Milano, Cremona e Mantova, dove si concentra la maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco. “Grazie all'efficace coordinamento e alla pronta risposta degli operatori, le operazioni di soccorso stanno procedendo in maniera efficiente”, si legge in una nota dei vigili del fuoco.

A Milano, intanto, dalle prime ore di stamani viene costantemente monitorato il livello dei fiumi Seveso e Lambro per il timore di esondazioni. In via precauzionale sono state evacuate le comunità del parco Lambro. Timori soprattutto per il Lambro, ormai vicino ai due metri in città, mentre per il Seveso la vasca è pronta ad essere attivata. “Quando ci avviciniamo ai due metri la metteremo in funzione – fa sapere l’assessore alla Protezione civile Marco Granelli – . Purtroppo a monte le vasche non ci sono ancora e tocca Milano tutelarsi da sola”.