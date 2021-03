Milano, 24 marzo 2021 - Il Coronavirus continua a colpire duro. Sebbene la curva dei contagi in Italia sembri in lieve flessione negli ultimi giorni, le vittime sono ancora tantissime, 551 in 24 ore, mai così tante dal 19 gennaio, quando furono 603. Il governo valuta cambiamenti graduali delle misure dopo Pasqua, secondo quanto trapela, allorché scadrà, il 6 aprile, il decreto legge che ha stabilito festività in zona rossa per tutti. Intanto alcune Regioni in semi-lockdown sperano di avere una 'finestra' arancione prima di Pasqua, Lombardia e Lazio in testa, guardando al monitoraggio settimanale di venerdì 26 marzo. Ma per la Lombardia non ci sono buone notizie: "Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell'Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro in zona arancione", ha detto, questa mattina, il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un'audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo.

Lombardia in zona arancione? Forse, ma a Pasqua è lockdown

Però, c'è anche chi guarda con ottimismo alle prossime settimane. "Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente - ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco -, e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda". E dovrebbe arrivare la prossima settimana il nuovo decreto legge con le misure anti- Covid. Lo confermano diverse fonti governative, spiegando che una discussione politica non c'è ancora stata, ma il lavoro istruttorio sarebbe già iniziato. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la scuola, che con la chiusura e la didattica a distanza sta mettendo a dura prova alunni e famiglie. Tra le ipotesi che si fanno in queste ore c'è anche quella di una proroga delle misure oggi in vigore fino al 15 aprile, ma diverse fonti negano che sia plausibile.

Nuovo Dpcm dal 6 aprile: cosa può cambiare

Covid in Italia, il bilancio del 24 marzo

I numeri dell'epidemia di ieri, martedì 23 marzo, parlano di quasi 19 mila casi per 335.189 tamponi molecolari e antigenici, ma con un tasso di positività in calo al 5,6% (ieri era all'8,1%), in calo del 2,5%. Se le vittime sono tantissime, 551, preoccupano anche gli altri 317 ingressi in rianimazione e i +379 nei reparti ordinari. Il numero dei casi si sta livellando da 4 giorni, fanno notare gli esperti, la media dei casi la settimana scorsa era più alta. Il numero alto di decessi potrebbe essere dovuto a un accumulo di notifiche e la curva delle vittime è inferiore a quelle delle precedenti ondate. Merito dei vaccini, spiegano. Abbastanza da sperare in un miglioramento dopo Pasqua. I casi totali da inizio epidemia sono 3.419.616 , i morti salgono invece a 105.879. Ci sono 560.654 attualmente positivi, in calo di 2.413 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.753.083 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.601. In isolamento domiciliare ci sono 528.680 persone (-2.828 rispetto a ieri).

Bollettino Covid Lombardia/ Tabella

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 4.282 nuovi casi, di cui 160 'debolmente positivi', e 110 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi superano quota 30 mila, arrivando a 30.085. I tamponi processati sono stati 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici), con un tasso di positività del 7,1%. I guariti/dimessi sono 2.256 (totale complessivo: 577.693, di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 845 (+9), mentre i ricoverati a 7.178. Ieri, a fronte di 47.175 tamponi, c'erano stati 3.643 contagi e 99 morti. Per quanto riguarda le province, Milano registra 1.062 nuovi casi, di cui 401 nella città capoluogo. Seguono Brescia con +790, Varese con+495, Pavia con +357; Monza e Brianza con + 301, Como con +279 e Bergamo con +240. Poi, Mantova +199, Cremona +195; Lecco +92; Sondrio +88 e Lodi +60.

I numeri delle altre regioni

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 322.337 casi di positività, 1.725 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.163 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. Si registrano 45 nuovi decessi, con il numero complessivo delle vittime che sale a 11.569. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397 (+2 rispetto a ieri), 3.614 quelli negli altri reparti Covid (-42).

Nell'ultima giornata sono stati rilevati 632 positivi al coronavirus nelle Marche tra le nuove diagnosi: testati in tutto "6.402 tamponi; 3.250 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1032 nello screening con percorso Antigenico) e 3.152 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,4%)". Sono 80 i positivi tra i test antigenici (da sottoporre al tampone molecolare) con "rapporto positivi/testati all'8%. Dei 632 casi derivanti dai tamponi molecolari, sono 218 (circa 34% del totale) quelli registrati in provincia di Ancona, 123 in quella di Macerata, 117 in provincia di Pesaro-Urbino, 82 nell'Ascolano, 68 in provincia di Fermo e 24 fuori regione. Tra i contagiati ci sono 77 soggetti sintomatici.

Scende in Umbria il numero dei morti per il Covid riscontrato giornalmente, due nell'ultimo giorno. Nello stesso arco di tempo sono stati accertati 225 nuovi positivi e 362 guariti, con 5.244 attualmente positivi, 139 in meno di ieri. Sono stati analizzati 3.485 tamponi e 2.567 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,7 per cento sul totale (ieri era 2,3) e del 6,4 sui soli molecolari (ieri 4,5). Continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 448, due meno di ieri, 66 dei quali (uno in meno) nelle terapie intensive.

Più guariti che nuovi positivi anche oggi, anche se i nuovi casi Covid sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1.197 quelli registrati e individuati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, ma scende il numero delle persone positive, 26.511, in calo di nuovo dello 0,5 per cento rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Non diminuiscono invece i posti occupati in ospedale nei reparti Covid e nelle terapie intensive. E 27 sono i nuovi decessi: 15 uomini e 12 donne, con un'età media di 77,9 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, oramai più di un anno fa, salgono in tutto a 185.755 i contagiati dal coronavirus in Toscana: i nuovi casi di oggi segnano un aumento nelle ultime ventiquattro ore dello 0,6 per cento in più rispetto al totale dl giorno precedente. In 154.068 sono comunque guariti: l'82,9 per cento, 1.297 in un solo giorno, in crescita dello 0,8 per cento. Su 26.511 malati, in 1.741 sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri, più 0,7 per cento), di cui 253 in terapia intensiva (10 in più, più 4,1 per cento). Gli altri 24.770 sono isolati casa. Intanto oggi e domani saranno due giorni decisivi per determinare l'eventuale zona rossa in Toscana. Come ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, attualmente la Toscana è a 250 contagi settimanali ogni centomila abitanti: proprio il numero che fa scattare in automatico la zona rossa in tutta la regione, come recita il dpcm. La regione, infatti, se riuscira' a rimanere sotto ai 1.600 contagi, ha buone possibilita' di restare in zona arancione visto che l'Rt regionale e' ancora sotto 1.25. Nell'incontro di ieri sera tra il governatore della Toscana e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e' emerso un cauto ottimismo. "Quindi aspettiamo la decisione del Cts - dichiarano Giani e Nardella - prevista per venerdi', nel frattempo intensifichiamo al massimo i controlli". Per il momento a Firenze restano in vigore quindi le ordinanze anti-alcol e anti-assembramento.

Sono ancora oltre quota duemila, 2.042 per l'esattezza, i nuovi casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Veneto. Il totale da inizio pandemia è di 371.544 casi. I decessi registrati da ieri sono 28, con il totale delle vittime a 10.442. I positivi attuali sono 39.128, 90 in più rispetto a 24 ore fa. Continua la crescita dei dati ospedalieri, con 39 nuovi ricoveri in area non critica e 1.792 pazienti in tutto; nelle terapie intensive si registrano altri 7 ingressi, con 267 posti occupati. Alla luce della crescita del numero dei casi positivi al coronavirus e dei ricoveri il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato che "verso il fine settimana ci sara' l'applicazione del piano di sanita' pubblica con le prime restrizioni perche' i Covid Point vanno verso la saturazione". "Garantiremo le urgenze, i punti nascita e i pazienti oncologici ma altre attivita' cercheremo di concentrarle", ha poi precisato parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).

Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 12.996 test, sono state riscontrate 762 positività: 528 da 8.922 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,92%, 234 da 4.074 test rapidi antigenici (5,74%). I decessi registrati sono 20. I ricoveri nelle terapie intensive 80 (-3 rispetto a ieri).

In Piemonte, oggi, sono stati registrati 2.223 nuovi casi (di cui 386 dopo test antigenico), pari al 7,7% dei 28.731 tamponi eseguiti, di cui 12.700 antigenici. Registrati 30 decessi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che sale a 10.053. I ricoverati in terapia intensiva sono 354 (+7 rispetto a ieri).

Altri 70 contagi nelle ultime 24 ore in Valle d' Aosta. I positivi attuali sono 627, di cui 27 ricoverati. Tra questi tre in terapia intensiva e 597 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso è stato comunicato oggi.

L'Alto Adige nelle ultime 24 ore ha registrato due decessi e 162 nuovi casi covid. E' in lieve calo il numero dei ricoveri, sceso da 275 a 268. In terapia intensiva si trovano 38 pazienti (dei quali 3 in Austria), 115 nei normali reparti ospedalieri e la stessa cifra nelle strutture private. Gli altoatesini in quarantena sono 3.550.

Nel Lazio sono 48.791 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.724 ricoverati, 350 in terapia intensiva e 45.717 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 217.708, i decessi 6.430 e il totale dei casi esaminati è pari a 272.929.

In Abruzzo, invece, sono stati accertati 329 nuovi casi di coronavirus nelle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 5.290 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,22% dei campioni. Ci sono altri 11 decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.052. Si registra, però, una significativa riduzione dei ricoveri, che passano dai 744 di ieri ai 717 di oggi. Sul fronte contagi, il territorio più colpito è l'Aquilano, che negli ultimi giorni mostra un rapido peggioramento. I guariti complessivi superano quota 50mila.

Ci sono stati 38 morti da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia , mentre su 10.919 i test eseguiti sono stati rilevati 1.709 i casi positivi rilevati, il 15,65% dei test. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati1.792.769 test. 132.020 sono i pazienti guariti. 44.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 180.746.

In Basilicata (zona arancione) sono stati analizzati 1.417 tamponi molecolari: 124 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 114 appartengono a residenti in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati dieci decessi (dei quali nove di persone residenti in regione) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 416. Sono 162 (dieci meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 14 (una in più di ieri) in terapia intensiva, cinque al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera. Con 106 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.279 (4.117 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 13.454.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.045 positivi al Coronavirus, 2.080 guariti e 52 decessi, di cui 28 nelle ultime 48 ore e 24 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 1.392 e i sintomatici 653, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale delle guarigioni è di 221.110, mentre i decessi complessivi 5.054. I tamponi processati ieri sono 21.120, dei quali 3.233 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 179 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.587 occupati.

Sono 365 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria, dove sono stati sottoposti 609.312 soggetti per un totale di 647.503 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 44.349, quelle negative 564.963. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 782 (+5 rispetto a ieri), i ricoveri sono 359 (+3 rispetto a ieri), dei quali 33 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 9.068.

Sono 43.730 i casi di positivita' al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento sono stati rilevati 153 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 940.336 tamponi, per un incremento complessivo di 4.558 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positivita' del 3%. Si registrano due nuovi decessi (1.218 in tutto). Sono invece 173 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+1), mentre sono 26 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.030. I guariti sono complessivamente 29.098 (+89), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola

Vaccini Covid in Lombardia, si continua a discutere

Continuano le discussioni sulla campagna vaccinale che in Lombardia ha avuto più di un problema. "E' assolutamente vero che qualcosa non funziona" ha ammesso ieri Guido Bertolaso. "Sono stato il primo a criticarlo, ma io - ha aggiunto - sono qui a vaccinare, non a sistemare la parte informatica della Regione Lombardia. Quando questa parte informatica lavorerà perfettamente, qui vaccineremo più velocemente che nel resto d'Europa". Oggi, però, l'ex capo della Protezione Civile ha cercato di smussare un po' parlando di "caos calmo e contenuto". E ha accennato ad un'accelerazione dei tempi vaccinando con Astrazeneca anche gli over 80. Secondo la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, "dopo Pasqua, nei giorni immediatamente successivi alle festività, sarà completata la campagna vaccinale alla popolazione over 80". "Le somministrazioni agli over 80 - ha spiegato - stanno proseguendo celermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del vaccino Pfizer a nostra disposizione, ben oltre le scorte". Per accelerare la campagna vaccinale non mancano le iniziative di istituzioni e privati.

Le altre notizie

