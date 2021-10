Sarà l'effetto green pass obbligatorio sul lavoro ma la campagna vaccinale ha avuto un'impennata. Sono state 69mila circa le prime somministrazioni effettuate ieri, 15 ottobre 2021 data di entrata in vigore dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato con quello di venerdì scorso, quando le prime dosi avevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecimila somministrazioni. Lo sottolinea la struttura commissariale all'emergenza Covid guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi sono invece 43,74 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale di somministrazioni, secondo l'aggiornamento di stamattina, ha superato 87,3 milioni. Ieri i download di green pass sono stati 867.039, nuovo record negli ultimi tre mesi, ritoccando quello stabilito il giorno prima di 860.094. Numeri molto superiori alla media dei download delle ultime settimane, che oscillava tra i 4 e i 500mila al giorno.

Italia

+++ Dati in aggiornamento +++

Nelle farmacie dell'Italia del Green pass obbligatorio sul lavoro "i dati sono evidenti: siamo passati dai 300mila tamponi del 13 ottobre ai 600mila del 14 e il dato di ieri", il G-Day, "lo sto recuperando in queste ore. Sicuramente ci saranno delle code, sicuramente ci sarà un po' d'attesa, sicuramente ci sarà qualche disagio, ma altrettanto sicuramente il sistema sta tenendo in maniera molto importante". A dichiararlo è Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini dei farmacisti italiani (Fofi). "Ancora una volta - ci tiene a sottolineare - il lavoro che stiamo facendo dimostra come le farmacie siano il vero presidio di prossimità del Paese".

Lombardia

+++ Dati in aggiornamento +++

In attesa dei dati odierni ieri in Lombardia i nuovi positivi erano stati 288 per un indice di positività pari a 0,2%. I morti 4 per un totale di 34.112 dall'inizio della pandemia. I ricoverati erano 297 e 3 in terapia intensiva 56.

Regioni

Abruzzo Sono 26 i nuovi positivi (di età compresa tra 5 e 90 anni) a fronte di i 2431 tamponi molecolari e 10058 test antigenici. Un morto.

Alto Adige A fronte di 915 tamponi Pcr registrati 50 nuovi casi positivi. Non ci sono stati ulteriori decessi. Le persone che attualmente si trovano in quarantena sono 1.603.

Basilicata Processati 967 tamponi molecolari, di cui 16 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 67 guarigioni.

Emilia-Romagna I nuovi casi sono 240 su un totale di 29.351 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dello 0,8%. Si registrano purtroppo anche due decessi.

Lazio Su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222 nuovi casi positivi. Cinque i decessi . Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5%.

Marche Nelle ultime 24 ore sono stati individuati23 nuovi casi pari a 1,3% rispetto ai 1.798 tamponi processati (ieri il rapporto era stato del 7%, con 99 casi su 1.419 tamponi).Non si registrano nuove vittime

Puglia Su 21.315 tamponi eseguiti o sono risultate positive 134 persone con un tasso di positività dello 0,6%. Non si registrano decessi.

Sardegna Niente decessi nelle ultime 24 ore e 22 ulteriori casi confermati di positività. Il tasso di positività è dello 0,8%.

Toscana I nuovi casi registrati sono 212 su 32.014 test di cui 8.575 tamponi molecolari e 23.439 test rapidi.Il tasso dei nuovi positivi è 0,66% (2,4% sulle prime diagnosi). Nessun decesso.

Trentino Circa 8.500 tamponi analizzati, zero decessi e 29 nuovi contagi individuati

Umbria I nuovi casi di positività accertati sono 32, i guariti 67, mentre è invariato il numero dei decessi, fermo a 1.456. Il tasso di positività sul totale è pari a 0.57 per cento (invariato rispetto a venerdì).

Veneto È un grafico quasi piatto quello dei contagi in Veneto, che da settimane viaggiano costantemente fra i 3-400 nuovi casi al giorno. Oggi i nuovi positivi sono 398 (ieri erano stati 342). Non si registrano vittime: il totale dei decessi è quindi fermo a 11.800. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia sono 474,436. Lo riferisce il report della Regione. Gli attuali positivi sono 9.052. I ricoverati nelle aree mediche sono 136, quelli nelle terapie intensive 30.

Valle d'Aosta Nessun decesso e 7 nuovi contagi.

Mondo

Sono oltre 240 milioni, per la precisione 240.036.345, i casi di Covid-19 registrati nel mondo dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del database della Johns Hopkins University, secondo cui le vittime del virus finora sono quasi 4,9 milioni, mentre le dosi di vaccino somministrate sfiorano le 6,6 miliardi.

