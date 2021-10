Quella di oggi è la giornata delle grandi proteste per il green pass. Da oggi venerdì 15 ottobre, infatti, diventa obbligatorio esibire la certificazione sui luoghi di lavoro e questo sta scatenando le ire dei gruppi no vax. Che già si erano organizzati nelle ultime settimane con diversi cortei. In questo clima di alta tensione si inserisce, seppur non dovrebbe essere secondario, la riflessione sui dati dello sviluppo della pandemia da coronavirus.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.732 nuovi casi di positività al Sars-cov2 e 42 morti riconducibili al covid-19. Sono 2.445 ricoveri (-34) e 357 in terapia intensiva (-2), il tasso di positività scende allo 0,53% (ieri 0,8%).

In Lombardia i tamponi effettuati sono 105.469, il totale complessivo dall'inizio della pandemia è di 15.855.225. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 288, i ricoverati in terapia intensiva sono 56 (+2), quelli non in terapia intensiva 297 (-3). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, il totale complessivo dall'inizio della pandemia è di 34.112 morti. I nuovi casi per provincia sono: Milano 92 di cui 31 a Milano città, Bergamo 33, Brescia 44, Como 13, Cremona: 10, Lecco: 4, Lodi: 8, Mantova: 5, Monza e Brianza 17, Pavia 24, Sondrio: 13, Varese 5.

Piemonte Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 203nuovi casi di persone risultate positive al Sars-cov2 (di cui 107 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di64.502 tamponi eseguiti, di cui 59.390 antigenici. Dei 203 nuovi casi, gli asintomatici sono 120 (59,1 %). I casi sono così ripartiti: 113 screening, 64 contatti di caso, 26 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 385.499,così suddivisi su base provinciale: 31.710 Alessandria, 18.430 Asti, 12.165 Biella, 55.589 Cuneo, 29.943 Novara, 205.246 Torino, 14.339 Vercelli, 13.739 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.590 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.748 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 177(+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.067. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.524.184(+ 64.502 rispetto a ieri), di cui 2.268.582risultati negativi. Due decessi di persona positiva al test del Covid-19 ( 0 di oggi) sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 11.785 deceduti risultati positivi al virus,

Puglia Sono 22.892 i test processati nelle ultime ore in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus. Un numero quasi doppio rispetto ai giorni scorsi e con ogni probabilità dovuto all'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro entrato in vigore oggi. Sono 102 i nuovi casi di contagio di cui 35 registrati in provincia di Taranto, 24 nel Foggiano, 17 in provincia di Lecce, 16 nel barese, sette in provincia di Brindisi e 5 nella Bat. Altri due casi sono stati riclassificati e attribuiti e vanno sottrati dal totale fornito dalla somma delle singole zone. Gli attualmente positivi sono 2.135 di cui 133 ricoverati in area non critica Covid e 18 in Terapia intensiva. Due i decessi, mentre sale a 261.283 unità il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia a oggi.

Balzo di positivi al coronavirus in un giorno nelle Marche (99) che fa salire l'incidenza su 100mila abitanti a 28,04 (ieri 26,17). Intanto, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, il numero di ricoveri resta stabile a 54 mentre si è verificato un decesso correlato al Covid-19 (un 81enne di Chiaravalle in provincia di Ancona, con patologie pregresse) che fa aumentare il totale a 3.086. Ancona è la provincia che fa registrare il numero più alto di positivi in 24ore (38); seguono Pesaro Urbino (32), Macerata (19), Fermo (4) con Ascoli Piceno a quota zero; sei i casi di fuori regione. Tra i nuovi contagiati 19 persone con sintomi; ci sono contatti stretti di positivi (22), contatti domestici (34), 12 in corso di approfondimento epidemiologico, tre in ambiente di scuola/formazione, quattro in ambito lavorativo, uno in ambente di vita/socialità e due in setting assistenziale. I tamponi eseguiti sono in totale 2.508 - 1.419 nel percorso diagnostico con percentuale di positività al 7%; 1.089 nel percorso guariti - più altri 741 test antigenici (8 casi). Quanto ai ricoveri, sono stabili quelli in terapia intensiva (13), uno in meno in Semintensiva (15) e uno in più nei reparti non intensivi (26). Gli ospiti di strutture territoriali sono 34 e tre in osservazione nei pronto soccorso. In calo positivi totali (ricoverati più isolati) a 2.054 (-37) e quarantene per contatto con contagiati (3.183 (-22). I guariti/dimessi sono ora 109.538 (+135). Calabria Secondo il bollettino sull'emergenza covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 94 i nuovi contagi registrati (su 3.734 tamponi effettuati), +60 guariti e zero morti (per un totale di 1.429 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +34 attualmente positivi, +31 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 12).