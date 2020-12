Milano, 31 dicembre 2020 - Si conclude con la zona rossa questo nefasto 2020. Da oggi e fino al 3 gennaio 2021 in Lombardia (come nel resto d'Italia) entra in vigore il secondo dei tre mini lockdown previsti nel decreto Natale (il terzo e più breve sarà il 5 e 6 gennaio, per l'Epifania, con un giorno di pausa in arancione: il 4 gennaio). Resta invece l'incognita sul dopo feste, ovvero su ciò che accadrà dal 7 gennaio, quando la Lombardia potrebbe tornare in zona gialla, qualora la curva epidemiologica lo consentisse. C'è quindi grande attenzione ai dati sul contagio, tanto più che risulta in lieve crescita l'indice di trasmissibilità Rt medio. Ieri si sono registrati 1.673 nuovi casi in regione, quasi il doppio rispetto al giorno precedente. Un incremento che è anche legato al maggior numero di tamponi effettuati: 28.878 contro gli 11.607 di martedì. Nonostante l'incremento la Lombardia, in controtendenza rispetto al resto d'Italia, fa registrare una ulteriore discesa del rapporto tamponi/nuovi positivi, ieri al 7% (-0,2% rispetto al giorno precedente e oltre due punti e mezzo al di sotto della media nazionale). Ma resta sempre alto il numero dei decessi: ieri 80, contro i 49 del giorno precedente. Con il totale delle vittime da inizio epidemia che arriva a quota 25.038, mentre continua a ridursi la pressione sugli ospedali: in lieve calo i ricoveri ordinari: -17, per un totale di 3.617 posti letto occupati. Identico il calo registrato ieri nelle terapie intensive che così arrivano a 481 pazienti Covid.

I contagi in Lombardia oggi

Fontana: il vaccino unica arma contro il virus

"L’unico mezzo per sconfiggere il virus è il vaccino", avverte il governatore Attilio Fontana mentre dà l'addio all'anno più buio e anticipa: "La Lombardia ripartirà per prima". Il primo carico di vaccini anti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato nella notte, all’aeroporto di Malpensa. Poi i furgoni hanno iniziato la distribuzione. Fontana segue le operazioni con attenzione e un pizzico di scetticismo. "Non ci sono certezze sui tempi delle consegne - confessa il governatore - né sulle effettive quantità che verranno distribuite e da parte di quanti e quali fornitori. Lascia perplessi che la Germania abbia acquistato 30 milioni di vaccini e noi siamo già in ritardo".

Covid: "La variante non è più contagiosa"

Secondo i medici dell’Ats Insubria, impegnati anche a fare tamponi all’aeroporto di Malpensa per individuare casi di pazienti positivi alla cosiddetta variante inglese del Covid 19, questo aumento di contagiosità non appare sulla base dell’indice di contagio Rt. "Noi a ottobre abbiamo avuto un indice ben più alto rispetto alla Variante inglese - spiega Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di Ats Insubria -. In Inghilterra stando ai dati ufficiali l’Rt non ha mai superato 1,5 quindi ben più basso rispetto a quello misurato in italia".

