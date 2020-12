Milano, 22 dicmebre 2020 - Mentre i cittadini lombardi si godono gli ultimi giorni di zona gialla prima dell'entrata in vigore, la Vigilia di Natale, delle regole più restrittive contenute nel Decreto Natale, politica e mondo scientifico attendono i numeri del bollettino quotidiano coronavirus per monitorare la situazione dei contagi. Ieri in Lombardia si sono registrati appena 950 casi, ma il lunedì è un giorno poco significativo dal momento che risente del basso numeri di tamponi effettuato la domenica (in questo caso 10.587). I dati odierni sono dunque il primo vero test attendebile della settimana natalizia, dopo una decina di giorni in zona gialla (scattata lo scorso 13 dicembre).

Variante inglese

Nel frattempo tiene ovviamente banco la notizia della variante inglese del Covid. Proprio a causa di questo virus, una 24enne milanese, Elisa Cervetti, è rimasta bloccata in aeroporto a Londra, dove stava facendo scalo per rientrare a casa da Oslo. Una vicenda che ricorda quelal di Tom Hanks nel film 'The Terminal', con l'aggravante di una pandemia in corso. E sempre in tema di variante del virus e aeroporti, il nuovo stop ai voli con la Gran Bretagna è un altro duro colpo per l'aeroporto di Malpensa, una delle principali 'aziende' lombarde che dà lavoro a circa 40mila persone tra addetti e indotto. Sul fronte scientifico, invece, sembra che la variante inglese del Sars Cov 2 potrebbe avere una maggiore propensione a infettare i bambini, e

questo spiegherebbe la velocità di propagazione. Questa tesi, sostenuta da esperti inglesi, è giudicata possibile da Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. "Dalle prime indicazioni sembra che colpisca più facilmente i giovani, che fino ad ora erano meno colpiti e anche meno contagiosi", ha detto Pregliasco a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. "Questo è un elemento che, se sarà confermato, non sarà piacevole per il prosieguo del controllo della gestione dell'epidemia", ha aggiunto il virologo.

L'infettivologo Galli si vaccina

Sul fronte vaccino, invece, l'infettivologo del Sacco Massimo Galli ha annunciato che sarà tra i primi a farlo non appena partirà la campagna nazionale, il 27 dicembre. "E' corretto dare un segnale forte e chiaro che ci si crede", ha detto in collegamento con la trasmissione 'L'aria che tira' su La7.

Ritorno a scuola

Un’alleanza tra istituzioni, scuola e parti sociali per garantire il ritorno duraturo tra i banchi. E' quanto contenuto nel documento operativo 'Per tornare in classe', un piano che dal 7 gennaio consenta al 75% della popolazione studentesca delle superiori (con un 25% in Dad) il rientro in aula, al netto di possibili restrizioni legate a nuovi picchi di contagi. Altri provvedimenti riguardano invece l'apertura di negozi e attività commerciali e lo smart working.

​ Covid: i contagi in Italia /Pdf

Bollettino coronavirus Lombardia

