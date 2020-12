Milano 21 dicembre 2020 - Nel giorno in cui entra operativo il nuovo decreto di Natale, con ulteriori norme anti-Covid per il periodo festivo, l'attenzione è tutta puntata sulla nuova variente Coronavirus, individuata a Londra, Danimarca, Australia, Olanda. E, da ieri, anche a Roma, su una donna italiana. Anche il compagno, rientrato a Fiumicino giorni fa, anche lui dal Regno Unito, dove si era recato per lavoro, è risultato infetto. Proprio per evitare la diffusione del contagio, sono aumentati i controlli negli aeroporti, anche se l'Italia è subito corsa ai ripari sospendendo i voli con la Gran Bretagna. Nel frattempo, si tiene d'occhio l'andamento della curva epidemiologica nel nosto Paese. Ieri, in Italia, si sono registrati 15.104 nuovi casi a fronte di 137.420 tamponi effettuati. Il tasso di positività è stato dell'11%, in aumento dell'1,8% rispetto al 9,2% del giorni prima. In Lombardia, invece, sono stati 1.795 i nuovi positivi (sabato1.944) su 22. 421 tamponi (sabato 27.044). Il rapporto tamponi/positivi è stato dell'8%. E' calato rispetto a sabato il dato giornaliero sui decessi: sono stati 49 (sabato erano stati 105), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.379 morti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali c'è più stabilità e meno pressione rispetto alle scorse settimane. Il numero dei ricoveri è diminuito di 154 unità, portando il totale a 4.341. In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 9 pazienti in meno rispetto a sabato, per un totale di 583 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi: 618, per un totale di 366.058.

Anche ieri, la provincia con il più alto numero di nuovi casi è stata Milano con 510 contagi di cui 217 nella città capoluogo Segue sempre Brescia con +242 . Poi, Monza e Brianza con +207 e Pavia con +186 Numeri a due cifre per tutte le altre province: Mantova +87 ; Lodi +86; Bergamo +80 Como +66 , Lecco +64 Sondrio +56 Cremona +47 Varese +39. Qui pubblicheremo i dati delle province e la tabella odierni appena saranno disponibili.

Domenica sono stati 15.104 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia . I tamponi effettuati sono stati 137.420, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di sabato. Il tasso di positività è stato dell'11%, in aumento dell'1,8% rispetto al 9,2% di sabato. Nell'ultima giornata i morti sono stati 352, mentre il giorno pima ne erano stati registrati 553, per un totale di 68.799 decessi dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono stati +12.156, complessivamente 1.261.626. I ricoverati con sintomi sono stati 25.158, - 206 (ieri - 405), in terapia intensiva ci sono 2.743 pazienti, - 41 . In terapia intensiva sono entrati 121 pazienti . Anche ieri la Regione con più casi positivi su base giornaliera è stata l Veneto (3.869), seguito dalla Lombardia (1.795), dall'Emilia Romagna (1.751), dal Lazio (1.213), dalla Campania (891) e dal Piemonte (829). Qui pubblicheremo i dati e il pdf odierni appena saranno disponibili.

In un saliscendi di contagi, il Covid continua comunque a preoccupare non solo negli ospedali, com’era stato la primavera scorsa durante il primo lockdown il contagio è tornato a far paura anche nelle case di riposo. "Tra Como e Varese sono 10mila gli ospiti delle rsa e 1.200 di loro sono infettati, fortunatamente nella maggior parte dei casi si tratta di persone che manifestano sintomi lievi o asintomatici, ma questo può far abbassare la guardia dopo gli oltre 400 decessi registrati nei mesi scorsi – denunciano Cgil, Cisl e Uil – Complica la situazione il fatto che oltre 500 operatori degli oltre 8mila impiegati in queste strutture risultano assenti e in isolamento in quanto positivi al virus. Non ci ha rassicurato sapere che nei momenti di maggior assenza del personale, alle richieste di alcune rsa di inviare personale assistenziale, la risposta di Ats Insubria e della Protezione civile si è limitata all’invio di poche unità".

Ormai sono dieci mesi che la pandemia ha sconvolto il nostro paese. E, mentre la Lombardia aspetta i primi vaccini anti Covid che potrebbero arrivare il 27 dicembre, continua il conto delle persone contagiate e che non ce l'hanno fatta. Anche l’hinterland milanese, colpito ma non affondato dalla prima ondata del contagio, ha dovuto fare i conti con un incubo diventato realtà. Oltre settemila morti, quasi 170mila persone ufficialmente positive, cui si aggiunge un numero imprecisato di casi sommersi. Le cifre della Regione raccontano infatti di un tasso di pazienti che supera il 5 per cento della popolazione: cinque persone ogni cento fra chi si incontra per strada, a bordo di un treno o di un convoglio della metropolitana hanno contratto il virus. Molti ne sono usciti, tanti altri, in media intorno agli ottant’anni, ne sono rimasti vittime. Per lo più nelle case di riposo, dove soltanto nei primi quattro mesi della pandemia, la mortalità è stata talmente alta da arrivare a 2.500 decessi in più, oltre due volte e mezza la cifra attesa. Così il Covid, che ha falcidiato la generazione nat ata fra il 1930 e il 1950, ha lentamente contagiato anche lo stile di vita della grande conurbazione intorno a Milano. Lo smart-working ha svuotato gli uffici.

Ma se Milano e la provincia sono state molto colpite, soprattutto nella seconda ondata di Coronavirus (nella prima è stata messa in ginocchio la Bergamasca), c'è anche chi è riuscito ad evitare i contagi. Si tratta di Fiesco, un paesino di 1.200 anime nel Cremonese. Qui, una domenica di marzo, dal pulpito, il parroco don Marino Dalè, da uomo di fede, ha l’intuizione: chiede l’intercessione della Madonna. "Ho chiesto ai miei parrocchiani di rinunciare a qualcosa – ricorda il sacerdote - di fare un voto, di offrire un dono alla Madonna perché stendesse le sue mani sul paese. Ho chiesto alla madre di Gesù di proteggerci, e il risultato è che non abbiamo avuto alcun decesso né nella prima fase né in questa seconda ondata".

