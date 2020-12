Milano, 22 dicembre 2020 - "Iniziano le vaccinazioni il 27 dicembre. E io lo faccio subito, è corretto dare un segnale forte e chiaro che ci si crede". Non ha dubbi Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. "Il punto - ha aggiunto Galli in collegamento con la trasmissione L'aria che tira su La7 - non è vaccinare i vecchi babbioni come me, è l'estensione della vaccinazione a tutta la popolazione". "Spero - ha aggiunto il medico - che non si arrivi a niente di spettacolarizzato o di grottesco".

Le prime 1.620 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, il primo antiCovid che ha ricevuto dall’Ema, ieri, il via libera nei Paesi Ue, toccheranno il suolo lombardo domenica mattina all’ospedale Niguarda; da lì partirà la distribuzione verso l’hinterland e le altre province lombarde in cui si celebrerà il V-Day. Una giornata di vaccinazione simbolica, voluta dal Governo in tutta Italia, che riguarderà, ha spiegato ieri il governatore Attilio Fontana, persone che appartengono al "mondo della sanità". Perché queste prime 1.620, che saranno inoculate in un paio di giorni, sono solo l’antipasto della campagna di vaccinazione vera che partirà con le 304.955 dosi di Pfizer assegnate alla Lombardia dal commissario all’emergenza.