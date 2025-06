Le auto diesel Euro 5 fino a quando potranno circolare? Il divieto in Lombardia: date, numeri e soluzioni

Milano – Fino a quando potranno circolare in Lombardia i veicoli alimentati a gasolio di categoria Euro 5? È su questa domanda che si concentrano le preoccupazioni di migliaia di cittadini e le tensioni della politica regionale e locale. In base alle norme attualmente in vigore, dall’1 ottobre 2025 fino ad almeno il 31 marzo 2026 le auto diesel Euro 5 (ossia immatricolate tra il 2009 e il 2015) non potranno più circolare nei comuni con più di 30 mila abitanti. Il divieto vale tutti i giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30 (escluse festività). Chi circolerà rischia una multa di importo compreso tra 168 e 679 euro.

Questa norma, che si applicherebbe in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, potrebbe tuttavia cambiare prima dell’inizio del blocco della circolazione. Ci sono molti esponenti di Regione Lombardia e delle altre regioni che spingono per posticipare la data. Ma soprattutto, c’è il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini a lavorare in tal senso: mercoledì scorso, ha dichiarato che sta lavorando a un emendamento per rivedere il divieto.

Il divieto era stato approvato con un decreto firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel settembre del 2023, recependo le indicazioni europee. Lo scopo è ridurre l’inquinamento in una delle aree più inquinate d’Europa, la Pianura Padana, che presenta livelli di PM10 e PM2.5 regolarmente sopra i limiti di sicurezza (50 microgrammi per metro cubo), con concentrazioni in Lombardia frequentemente tra 70 e oltre 100 microgrammi. Questo inquinamento ha pesanti impatti sul sistema sanitario e la mortalità nella zona: soltanto nel 2021, in Lombardia, si sono registrate quasi 18 mila morti premature a causa dell’esposizione al PM2.5 sopra i limiti.

Chi contesta l’introduzione della norma sostiene che molti cittadini non hanno i soldi per sostituire l’auto, soprattutto tra le fasce meno abbienti. La sostituzione dei veicoli inquinanti con auto ibride o elettriche comporta costi molto alti, non sempre compensati da incentivi adeguati o disponibili. Ma quanti sarebbero i lombardi interessati dai nuovi divieti? Una risposta è fornita dai dati pubblicati dall’Automobile Club d’Italia, un ente pubblico che tutela gli interessi dell’automobilismo e ogni anno censisce il parco veicoli italiano.

Secondo i dati del 2025, in Lombardia circolano 484.300 auto alimentate a gasolio di categoria Euro 5. A cui si aggiungono le auto di classe inquinante inferiore (Euro 0, 1, 2, 3 e 4) che già non possono circolare. Le province con più veicoli interessati sono le più numerose: Milano, Bergamo e Brescia.

Quanto può costare cambiare auto? Oggi un’utilitaria nuova in Italia parte mediamente da 15.000-20.000 euro, mentre modelli più ampi possono superare i 30.000 euro. Nel 2023–24 il prezzo medio di una vettura nuova ha sfiorato i 30.000 euro, segnando un aumento del 43 per cento rispetto al 2019. Il mercato dell’usato offre auto Euro 6 tra 10.000 e 15.000 euro, ma la domanda in crescita – proprio a causa dei divieti – sta facendo impennare i prezzi.

Detto questo, esiste già una possibilità per continuare a utilizzare veicoli inquinanti anche durante i periodi di blocco alla circolazione: si chiama Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) ed è stato adottato da tutte e quattro le regioni del bacino padano. Il sistema consente di circolare entro un limite massimo di chilometri annui, che varia tra 1.000 e 8.000 chilometri a seconda del tipo di carburante e della classe ambientale del veicolo. Move-In si basa su un dispositivo GPS installato a bordo dell’auto, che registra gli spostamenti. Il servizio è a pagamento: 30 euro per l’installazione del GPS e 20 euro l’anno per l’abbonamento.