Diesel Euro 5, divieto verso il rinvio: il Governo e la Regione Lombardia fanno asse

Milano – Il divieto di circolazione per i veicoli Euro 5 diesel è destinato ad essere rinviato. L’entrata in vigore è prevista per il primo ottobre del 2025, tra meno di quattro mesi, ma il Governo e la Regione Lombardia lavorano per un posticipo. Ieri Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché segretario federale della Lega, ha fatto sapere che si sta preparando un emendamento in questo senso. Non è la prima volta che Salvini manifesta la volontà di rivedere il divieto, ieri ha però esplicitato lo strumento al quale intende ricorrere: un emendamento.

E sempre ieri il Consiglio regionale lombardo ha approvato la mozione presentata da Alessandro Corbetta (in foto), capogruppo della Lega al Pirellone, che chiede, di nuovo, di mettere in freezer tale divieto e ripensare completamente le politiche ambientali. Vale la pena sottolineare che lo stop agli Euro 5 diesel è stato inserito già nel 2017 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna nel protocollo delle Regioni del bacino padano su sollecito dell’Unione Europea, che ha aperto procedure di infrazione e sanzionato l’Italia per i livelli di inquinamento della pianura padana e lo scarso attivismo nel contrastarli, secondo la Commissione. Da qui la polemica: la mozione è stata approvata coi voti della maggioranza di centrodestra. Prima Salvini, però.

“Sto lavorando personalmente ad un emendamento da inserire nel Decreto Infrastrutture che è in arrivo al Parlamento per evitare questo blocco che sarebbe, nella pianura Padana, causa di enormi problemi famigliari, lavorativi e commerciali” fa sapere il ministro. “La Lombardia decide di non piegarsi alle follie sull’ambiente imposte da Bruxelles e chiede al Governo di annullare il blocco degli Euro 5 diesel in pianura Padana, che colpisce lavoratori, pensionati e studenti – dichiara Corbetta dopo l’approvazione della mozione –. Bisogna sospendere e rinviare le limitazioni agli Euro 5 diesel e trovate soluzioni alternative che tengano in considerazione le caratteristiche geografiche, economiche e sociali della pianura Padana, che sarebbe l’unica area al mondo in cui è vietato girare con auto Euro 5 diesel, una cosa inaccettabile a maggior ragione se si considera che il divieto colpirebbe mezzi che sono stati prodotti fino al 2015, quindi vetture di pochi anni che dovranno essere sostituite a danno dei cittadini, un colpo che in Lombardia toccherebbe circa 1,5 milioni di proprietari. Per migliorare l’ambiente servono politiche serie e più investimenti strutturali da parte dello Stato e dell’Unione Europea”.

Sulla stessa linea Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e al Clima: “Non possiamo essere i soli in Europa con un blocco che coinvolgerebbe più di mezzo milione di veicoli. Bisogna riaprire la discussione con Bruxelles e Roma per più risorse e soluzioni condivisere”.Critico il Pd lombardo. “La Lombardia è tra le regioni europee più colpite dall’inquinamento da polveri sottili e biossido di azoto. Il traffico, soprattutto diesel, è tra le principali fonti, responsabile del 40-45% degli inquinanti. Mantenere lo status quo del trasporto non è economicamente sostenibile e danneggia salute pubblica e ambiente – rimarca Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Pd che in Aula ha presentato invano una mozione alternativa a quella della Lega –. Siamo la regione con i tassi più alti di malattie croniche respiratorie e cardiovascolari, con una perdita media di 1-2 due anni di vita rispetto ad aree europee con aria più pulita. E tutto questo ha un costo altissimo in termini sanitari, economici e sociali”.