La pioggia non basta, la neve manca e si sente. E rischiamo di piangere sull’acqua versata

Milano, 13 marzo 2025 – L'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, nel report settimanale, registra come sia in atto sull'Italia un'ondata di maltempo, dovuta ad un ciclone atlantico, che porterà pioggia abbondante sull'Italia centro-settentrionale e Sardegna, lasciando però quasi a secco il Mezzogiorno dove, su spinta dei venti di scirocco, saliranno ulteriormente le temperature, che in Sicilia e Calabria arriveranno a superare nettamente i 20 gradi.

Previsioni di nevicate sull'Arco Alpino

Nel fine settimana, su tutto l'arco alpino a cominciare dal settore orientale, sono invece previste abbondanti nevicate con accumuli di oltre mezzo metro sulle Dolomiti, sulle Alpi Retiche e Carniche, mentre brulle rimarranno le cime di Marittime e Cozie già gravate da un significativo deficit.

Gestione delle risorse idriche a Nord

"Gli alti livelli già raggiunti dai bacini settentrionali costringeranno a rilasciare gran parte degli afflussi in arrivo nei prossimi giorni, destinandoli a disperdersi nel mare a causa dell'assenza di una rete di serbatoi, capace di capitalizzare tale ricchezza. Ciò è doppiamente grave alla vigilia di stagioni in cui assenza di neve, alte temperature ed imprevedibilità atmosferica rischiano di farci rimpiangere una risorsa sprecata - evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - È indispensabile accelerare le procedure per l'avvio degli interventi di efficientamento delle reti idriche e la realizzazione di invasi medio-piccoli e multifunzionali, aumentando la resilienza dei territori. Per sollecitarlo illumineremo col tricolore, martedì 18 Marzo, le principali opere idrauliche lungo l'intero Stivale."

Situazione idrica in Lombardia

Qual è la situazione in Lombardia? A causa del modesto quantitativo di neve caduta (-33,7% rispetto alla media storica; -44,2% rispetto al 2024), risulta negativo il bilancio delle riserve idriche cumulate (-16,7%). Continuano a ridursi le portate del fiume Po in Lombardia (a Borgoforte, nel Mantovano, il deficit è del 33,5%) come in Emilia Romagna, mentre incrementi di portata vengono registrati nel tratto a monte.