Ubriaco e senza casco in monopattino. Sono già settantanove i multati

Sono 79 i trasgressori delle regole di circolazione in monopattino multati dalla polizia locale dall’inizio dell’anno. L’ultimo caso si è registrato a metà settimana in pieno centro a Crema, dove uno straniero procedeva senza casco. Gli agenti l’hanno fermato e hanno immediatamente capito che aveva anche alzato troppo il gomito. Sottoposto alla prova dell’etilometro, è emerso che era effettivamente ubriaco. È stato così multato per la guida senza casco (verbale da 50 a 250 euro) e per guida in stato di ebbrezza (da 168 a 678 euro) e denunciato.

A Cremona invece la Polizia Stradale ha intensificato i controlli in concomitanza con il controesodo estivo e in particolare tra Ferragosto e domenica scorsa. In questo periodo sono stati verificati circa 190 veicoli, identificate 350 persone ed esaminati 550 documenti. Tre conducenti (tra cui due camionisti) sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un individuo è stato fermato con una patente falsa, immediatamente sequestrata. Recuperati poi tre autoveicoli risultati rubati. In un’area di servizio infine è stato trovato un portafoglio contenente un involucro con più di un grammo di cocaina: il proprietario è stato segnalato alla prefettura di residenza.