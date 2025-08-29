Maltrattava la compagna. Non potrà più avvicinarla

SOSPIRO (Cremona)Ha maltrattato la compagna per anni, ora non potrà più avvicinarla. Mercoledì i carabinieri della stazione di Sospiro hanno notificato ad un uomo del piccolo centro un provvedimento che gli impedisce, d’ora in poi, di avvicinarsi alla ex compagna. Il Tribunale di Cremona ha emesso il provvedimento per tutelare la donna che, per molti anni, avrebbe subito maltrattamenti, riportando anche lesioni personali a seguito di aggressioni fisiche.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso pochi giorni fa, quando la donna finalmente si è decisa a presentarsi ai carabinieri e a denunciare l’ex convivente. Da due mesi la donna subiva vessazioni e violenze continue, il suo compagno le avrebbe procurato lesioni che sono state refertate in un Pronto soccorso con alcuni giorni di cure. Da lì la decisione di denunciare il suo ex, riferendo ai carabinieri di avere cambiato le proprie abitudini di vita e di avere timore che potesse succedere qualcosa di più grave perché l’ex compagno ha un’indole fortemente irascibile, che lo rende pericoloso. I carabinieri hanno puntualmente trovato riscontro a quanto riferito dalla vittima. Nel 2017 era iniziata la convivenza con il compagno che da subito sarebbe risultato molto geloso, cercando di isolarla e condizionandone le scelte su amicizie e frequentazioni. Poco dopo l’inizio era anche stata aggredita fisicamente ed avrebbe subito umiliazioni, offese e minacce quasi quotidianamente. L’uomo avrebbe iniziato a controllare i movimenti, appostandosi nei luoghi frequentati e pedinandola. In alcune occasioni l’avrebbe chiusa in casa impedendole di frequentare amici ed isolandola. E quando aveva scatti d’ira, l’avrebbe aggredita con calci, schiaffi, strette al collo e lancio di oggetti.

Da.Re.