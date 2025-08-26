Soresina, palestra negata ai pattinatori: due querele per diffamazione

Niente palestra. O meglio, cambio di palestra. Ma la decisione del Comune non piace alla società e volano parole tanto grosse da indurre il sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni (nella foto), a denunciare due dirigenti della New fly, società di pattinaggio sportivo, per diffamazione. Ad inizio luglio le rappresentanti della società erano andate dal sindaco a chiedere come mai dopo tanti anni, la palestra La Torre non era stata assegnata al loro club. Il sindaco aveva risposto che la scelta di dare la palestra in esclusiva alla società di karate era dovuta al fatto che quest’ultima ha 150 iscritti, fa corsi di difesa femminile gratuiti, opera nelle scuole ed è di Soresina, mentre la New fly ha sede a Castelleone. Per la New fly c’era la palestra di via Genala.

Le due dirigenti avevano fatto presente che la palestra La Torre è l’unica che ha un pavimento adatto per gli allenamenti agonistici, mentre quella di via Genala non è idonea, se non addirittura pericolosa. È seguito un secondo colloquio con due rappresentanti dei genitori che non è approdato a nulla. "È stato poi diffuso un resoconto scritto del secondo incontro con affermazioni che ho ritenuto lesive della mia persona e della carica che ricopro. Per questo ho sporto querela per diffamazione". Di mezzo è stato messo anche l’avvocato l’avvocato Nicola Pietrantoni , che difende le dirigenti della News fly querelate: "Ritengo che ci sia modo di trovare una soluzione, senza dover ricorrere al tribunale".