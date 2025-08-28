Cremona, ladri di bici elettriche incastrati dalle telecamere

Cremona, 28 agosto 2025 – Rubano una bici elettrica e credono di farla franca, ma sono stati identificati e denunciati nel giro di poche ore. La Polizia di Stato di Cremona ha denunciato, nel pomeriggio di oggi, un cittadino italiano e un marocchino ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e ricettazione. Questa mattina la denuncia, sporta dal proprietario di una bici elettrica, che aveva subito il furto del mezzo, parcheggiato all’esterno di una barberia del centro.

La polizia li ha bloccati dopo averli riconosciuti grazie alle immagini della videosorveglianza

L’individuazione

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, gli investigatori hanno potuto accertare che il mezzo era stato sottratto da un uomo che, dopo essersi aggirato nei pressi della barberia, se ne impossessava rapidamente allontanandosi. Poche ore dopo, personale della Squadra Mobile e dalla Volante ha rintracciato, nei pressi dei giardini del Vecchio Passeggio, una persona di origine maghrebina in sella a una bicicletta corrispondente a quella descritta.

Giustificazioni confuse

L’uomo, già noto per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e stupefacenti, non è stato in grado di fornire spiegazioni attendibili in merito alla provenienza della bici, che, una volta riconosciuta, è stato immediatamente restituita al legittimo proprietario. Parallelamente, la visione delle immagini di videosorveglianza e i successivi controlli sul territorio hanno consentito di identificare l’autore del furto, italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. L’uomo, rintracciato poche ore più tardi ancora con gli stessi indumenti ripresi dalle telecamere, ha ammesso il fatto.

La denuncia

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino straniero e quello italiano sono stati denunciati rispettivamente per ricettazione e furto aggravato. L’operazione conferma la costante attenzione della Polizia di Stato di Cremona al contrasto dei reati predatori e alla tutela dei cittadini, con particolare riguardo ai fenomeni di microcriminalità che incidono direttamente sulla percezione di sicurezza della collettività.