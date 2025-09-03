Perseguita per mesi una commessa. Finisce dietro le sbarre

È stato arrestato per stalking, dopo che per mesi ha perseguitato una commessa della Coop. Lunedì, intorno alle 12, la donna ha chiamato il 112, raccontando con voce piuttosto agitata delle molestie di un uomo, di origine africana, che era solito sostare all’ingresso dell’esercizio e che in quel momento si trovava ancora lì, con un atteggiamento fortemente aggressivo verso di lei. L’operatore del 112, sentendo forti urla di voce maschile, è rimasto in costante contatto telefonico ed ha inviato subito Volanti sul posto. Quando gli agenti sono arrivati hanno riconosciuto il molestatore, persona già a loro nota, e che stava ancora inveendo nei confronti della donna. Questa, scossa, riferiva che già da diversi mesi veniva sistematicamente molestata e importunata ed in alcune occasioni anche inseguita dall’uomo. In sede di denuncia in Questura poi raccontava un vortice di emozioni che avevano travolto la sua vita serena, dalla primavera di quest’anno. Inoltre, riferiva di temere possibili ripercussioni da parte dell’uomo. Alla luce della grave situazione e di episodi non isolati di molestie da parte dell’uomo, la polizia ha proceduto all’arresto dell’uomo, trasferito nella casa circondariale di Cremona. Daniele Rescaglio