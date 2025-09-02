Ripescata l’auto finita nel Po. Dentro la donna

È stata recuperata l’auto con all’interno il corpo della conducente 67enne che all’alba di sabato si era inabissata nel Po, sotto il pontile della Mac (Motonautica associazione Cremona). Ieri mattina a Cremona sono tornati i sommozzatori dei vigili del fuoco, per valutare l’intervento da mettere in atto per recuperare il mezzo, che sabato si trovava a circa 8 metri di profondità. Nel pomeriggio, dopo aver sfoltito parte della vegetazione ed agganciato un braccio meccanico alla vettura, sono riusciti a portarla fuori. Il corpo della 67enne è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’automobile era stata notata all’alba di sabato da due pescatori bresciani, insospettiti dal fatto che i fari del mezzo erano accesi: avevano lanciato l’allarme, notando che all’interno c’era una persona, ma non riuscendo a distinguere se fosse un uomo o una donna. L’avvistamento era durato una manciata di secondi, poi l’auto era stata inghiottita dalle acque scure del fiume. In pochi minuti erano arrivati sul posto i soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco e degli uomini della questura di Cremona. Per tutta la mattinata di sabato si era tentato un recupero della persona, un’impresa resa però impossibile dalla forte corrente del Po, tanto che intorno alle 13 si era deciso di interrompere il tentativo, optando per l’intervento di un mezzo per recuperare l’auto. Nel tardo pomeriggio era stato deciso di rimandare a domenica o lunedì il tentativo di recupero in attesa di condizioni migliori del fiume. Intanto sempre sabato pomeriggio si era riusciti a risalire all’identità della 67enne, dopo che i familiari si erano rivolti alla questura per segnalare la scomparsa della congiunta. A quanto sembra si sarebbe trattato di un gesto estremo da parte della donna, l’auto sarebbe finita nell’acqua all’altezza della canottieri Baldesio, trasportata dalla corrente fino all’altezza della Mac.

Da.Re.