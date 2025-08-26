Incendio distrugge un box ad Agnadello. Grave un 25enne che ha cercato di tirare fuori delle bombole di gas

Agnadello (Cremona) – Un giovane di 25 anni è rimasto ustionato a braccia, schiena e testa nel tentativo di domare le fiamme che si erano sviluppate nel suo box. Ieri mattina intorno alle 9.30 da un box di via Carlo Alberto Della Chiesa ad Agnadello è uscito del fumo nero, subito seguito da lingue di fuoco. Il proprietario si è accorto dell’incendio e ha chiamato i vigili del fuoco e, mentre attendeva il loro arrivo, ha tentato di domare il rogo con i suoi mezzi. Il ragazzo ha aperto il garage per tentare di ridurre il volume di fuoco, ma sembra sia stato investito dalle fiamme. Nonostante il fuoco il giovane è entrato nel box per portare all’esterno tre bombole di gas per evitare che potessero esplodere con esiti devastanti ed è riuscito a prenderne due prima che arrivassero i pompieri per completare l’opera, rischiando non poco e riportando delle ustioni. Il 25enne è stato poi soccorso e sono stati fatti intervenire anche auto medica e ambulanza. Quando i soccorritori sono arrivati hanno controllato le ustioni riportate dal giovane e hanno deciso di chiamare un eliambulanza. L’elisoccorso si è alzato da Niguarda, è atterrato poco distante da via della Chiesa.

Successivamente il giovane è stato portato in elicottero fino all’ospedale di Niguarda, dove i medici lo hanno accolto in codice giallo. Le sue ustioni non preoccupano ma vanno trattate con attenzione. Nel frattempo i vigili del fuoco sono arrivati e hanno lavorato per spegnere le fiamme, portare all’esterno la terza bombola e mettere in sicurezza il box, compito assolto in circa un’ora e mezza. Al termine dell’operazione di spegnimento del fuoco le bombole di gas sono state svuotate, mentre per quanto riguarda l’origine delle fiamme si pensa che il tutto sia partito da un corto circuito della presa di una lavatrice. L’incendio ha anche interessato una vicina finestra, rimasta danneggiata dal fuoco. Il sopralluogo dei vigili del fuoco al termine delle operazioni ha evidenziato gravi danni al box che è stato dichiarato inagibile e probabilmente dovrà essere abbattuto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Rivolta d’Adda.