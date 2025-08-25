Cremona, le rubano la bici ma la ritrova legata a una rastrelliera: denunciato un 21enne

Cremona, 25 agosto 2025 - Le hanno rubato la bici sabato mattina, ma poche ore dopo la ritrova legata ad una rastrelliera a poca distanza dal centro.

È successo nel primo pomeriggio di sabato in viale Trento e Trieste, dove una donna ha notato una mountain bike identica alla sua, rubata in mattinata, e ha subito chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona che ha trovato la bici bloccata con una catena d’acciaio ad una rastrelliera, vicina ad altre biciclette. Accanto al mezzo c’era un uomo di 21 anni che ha dichiarato di averla acquistata in un negozio specializzato, mostrando però solo uno scontrino poco leggibile, privo di data o dettagli del prodotto.

I militari hanno confrontato i codici identificativi della bicicletta con quelli forniti nella denuncia e il riscontro è stato immediato: si trattava proprio del mezzo rubato poche ore prima. Alla richiesta di ulteriori prove sulla legittima proprietà, il giovane non è riuscito a fornire spiegazioni convincenti. Quindi, la bici è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre per l’uomo è scattata una denuncia per ricettazione.