Spinadesco, ciclista travolto e ucciso da un’auto sulla Codognese

Spinadesco (Cremona), 28 giugno 2025 – È un uomo sulla sessantina il ciclista ucciso sulla Codognese all’altezza dell’incrocio per Spinadesco. L’uomo, di cui al momento si ignorano le generalità, nemmeno si sa se sia italiano o straniero, intorno alle 20,30 sarebbe uscito in sella alla sua bicicletta dall’incrocio per Spinadesco. Avrebbe forse incautamente attraversato la strada ed è stato investito da una o più auto.

Dinamica da chiarire

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, sul posto è intervenuto il 118 di Cremona, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Castelverde. Il personale del 118 ha tentato invano di rianimare il 60enne. Non è per nulla chiara la dinamica, anche la provenienza o la direzione potrebbero essere diverse. In quella zona non ci sono nemmeno telecamere che possano in qualche modo aver registrato quanto accaduto. Fondamentali saranno le testimonianze fornite dai primi automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso al 60enne.