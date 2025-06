Grave incidente nella notte a Cernusco: motociclista di 49 anni in condizioni critiche

La serata di martedì 17 giugno si è trasformata in tragedia per un motociclista di 49 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cernusco sul Naviglio. L’episodio si è verificato poco prima delle ore 23 lungo via Lecco, dove l’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto.

Secondo le prime informazioni raccolte dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli, configurandosi come un incidente autonomo. Le cause che hanno portato alla perdita di controllo della motocicletta sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto.

La condizioni dell'uomo sono apparse critiche fin da subito (Ansa/Andrea Fasani)

La gravità delle ferite riportate dal centauro è emersa immediatamente, tanto da richiedere l’intervento massiccio dei soccorsi. La centrale operativa del 118 ha mobilitato tutte le risorse disponibili: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e assistere nelle operazioni di soccorso.

I sanitari hanno lavorato intensamente per stabilizzare le condizioni del quarantanovenne direttamente sul posto. Una volta completate le prime manovre salvavita, il motociclista è stato caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove è attualmente ricoverato in condizioni che i medici definiscono particolarmente critiche.