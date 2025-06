Tredici grammi di droga con sette banconote finte

Droga e banconote false in tasca. Un ventenne è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio. L’altra sera, in seguito a segnalazioni che avevano evidenziato un insolito via vai in un’abitazione del centro storico, è scattato l’intervento dei militari. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento del ventenne. Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti e sequestrati quasi tredici grammi di droga suddivisi in cinque grammi e mezzo di hashish nonché 7 grammi e mezzo di cocaina suddivisi in dosi. Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione, un coltello sporco di stupefacenti, un pugnale da sub e sette banconote da venti euro contraffatte, occultate in un cassetto. Il giovane, con precedenti di polizia, è ora indagato per detenzione ai fini di spaccio e possesso di banconote false.

