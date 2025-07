Schianto fatale con il guard-rail. Lutto per Sissi

ROBECCO D’OGLIO (Cremona)Niente festa del tortello, niente serata di Cantando sotto le stelle in segno di lutto a Robecco d’Oglio e qualcuno ha messo un mazzo di orchidee sul guardrail che ha spezzato la giovane vita di Shency (Sissi) Crotti (nella foto), la ragazza di Vescovato di trent’anni che domenica pomeriggio ha perso la vita a causa di un fatale impatto contro un guardrail che si è infilato nella sua auto, una Citroen C3 fino a raggiungerla e a ucciderla. Una fatalità che non consola le tante persone che conoscevano bene questa ragazza. Sissi, domenica pomeriggio, percorreva la ex statale 45 ed era al limitare di Robecco, all’altezza del cimitero. A un certo punto la Citroen ha scartato sulla sinistra, ha invaso l’altra corsia ed è andata a schiantarsi contro il guardrail, che inizia in quel punto. La sbarra è penetrata nel vano motore ed è arrivata fino alla guidatrice, uccidendola. Una questione di centimetri: se avesse deviato a sinistra, dalla parte del passeggero, la tragedia sarebbe stata evitata. La salma è stata portata all’obitorio di Cremona, dove ancora ieri si attendeva la decisione del magistrato in merito a una eventuale autopsia che possa stabilire se la causa del sinistro può essere attribuita a un malore fatale. Poi si penserà a organizzare i funerali La famiglia della vittima è la titolare del ristorante La Resca di Vescovato che ieri ha esposto il cartello “Chiuso per lutto“ e domenica si stava recando dal fidanzato che abita a Robecco. Anche il sindaco di Robecco d’Oglio, Marco Romeo Pipperi ha voluto esprimere il suo rammarico per la giovane vittima: "Non ci sono parole, è una tragedia troppo grande". P.G.R.