Ciclista ucciso. Caccia al pirata con i filmati

SESTO ED UNITI (Cremona)Le telecamere lungo la Codognese potrebbero svelare chi è il pirata che sabato sera ha travolto e ucciso Manuele Casana (nella foto). È caccia al veicolo, probabilmente un mezzo pesante, sicuramente secondo i primi accertamenti non un’auto, che poco dopo le 20 di sabato ha investito il 59enne di Acquanegra Cremonese. Casana proveniva da Spinadesco in sella alla sua bicicletta elettrica, in fondo a via Milano si è immesso sulla Codognese con direzione Baracchino. Stava rientrando a casa. È stato lì che il 59enne è stato travolto, sbalzato per diversi metri. Ma l’investitore non si è fermato. Almeno una delle due auto che sopraggiungevano ha travolto il corpo di Casana, che secondo i primi riscontri dovrebbe essere deceduto sul colpo al primo impatto. Gli altri due automobilisti si sono fermati e hanno lanciato l’allarme. Immediati, ma purtroppo vani, i soccorsi. Come detto un riscontro potrebbe arrivare dagli occhi elettronici lungo la codognese, telecamere di sorveglianza pubbliche ma anche di privati. Intanto Acquanegra si è stretta attorno ai familiari di Manuele Casana, molto noto per il suo carattere, ma anche per il suo passato da giocatore di calcio, arrivato a giocare anche in categorie alte. Attualmente era impiegato in una ditta di Pizzighettone e si muoveva sempre in sella alla sua bicicletta elettrica. Cordoglio ai familiari è stato espresso dal sindaco di Acquanegra Cremonese, Oreste Bricchi il quale da anni si sta battendo per ottenere la messa in sicurezza di quel tratto. "Anche recentemente ho chiesto in Provincia, ma mi dicono che non ci sono soldi" ha spiegato Bricchi.Daniele Rescaglio