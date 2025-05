Rivolta d'Adda, 22enne fermato per un controllo e sorpreso con 25 dosi di hashish. In casa altri due etti di fumo

Rivolta d’Adda (Cremona) – Due etti di hashish in casa e venticinque dosi in tasca pronte per essere vendute. Lunedì pomeriggio a Rivolta d’Adda i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, senza precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del radiomobile di Crema hanno notato il 22enne nei pressi di via Giulio Cesare, mentre si intratteneva in modo strano con un altro giovane. Alla vista dei militari che si sono avvicinati per un controllo, il 22enne e l’altro giovane hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente fermati e identificati.

Il primo è apparso da subito molto nervoso, quindi i militari hanno pensato di procedere alla perquisizione personale rinvenendo un sacchetto in plastica contenente un frammento di panetto di hascisc del peso di grammi 36 ed un altro sacchetto in cellophane con all’interno 25 dosi, già confezionate.

A casa del giovane, a Trescore Cremasco, i carabinieri hanno trovato ulteriori due panetti di hascisc del peso di 100 grammi ciascuno avvolti in un involucro di cellophane. Lo stupefacente è stato quindi sottoposto a sequestro ed al termine degli accertamenti, il 22enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina di il processo si è concluso con la convalida dell’arresto e la remissione in libertà, perché incensurato e, chiesti i termini difesa con il rinvio dell’udienza al 10 settembre.