Trovato con droga e soldi, minorenne nei guai

Agenti delle squadre volanti della questura di Cremona nella giornata di ieri hanno sequestrato 65 grammi di hashish e oltre 1.000 euro in contanti, trovati in possesso di un minorenne italiano, residente fuori città che è stato denunciato. Ieri mattina una pattuglia di agenti era impegnata in alcuni giri di controllo nel capoluogo quando ha visto un giovane che, al loro avvicinarsi, ha cominciato a comportarsi in modo sospetto, cercando di nascondersi alla loro vista. Il comportamento del ragazzo ha insospettito gli agenti, che lo hanno raggiunto e poi controllato sul posto, trovandogli addosso le banconote e alcuni grammi di hashish divisi in bustine. Il giovane è stato portato in questura e una pattuglia è andata subito a controllare casa sua. Una volta lì, gli agenti hanno controllato le varie stanze e trovato altra droga, ancora “hashish“ nascosta in uno scomparto di un armadio nella camera da letto. Una volta terminata l’indagine, il giovane è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, successivamente, riaffidato ai genitori.

P.G.R.