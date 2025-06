Ciclista travolto da un pirata: "Tratto di strada a rischio"

SESTO ED UNITI (Cremona)

È caccia al mezzo che, poco dopo le 20 di sabato sera, ha travolto Manuele Casana, 59 anni, di Acquanegra Cremonese, mentre su una bici elettrica rincasava da Spinadesco: proveniva da via Milano e all’incrocio si è immesso sulla Codognese in direzione Baracchino. In quel frangente Casana deve essere stato investito, forse toccato, da un mezzo pesante o un furgone che potrebbe non essersi accorto di lui. L’investitore comunque non si è fermato e, a quanto sembra da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Castelverde e del Radiomobile di Cremona, l’impatto sarebbe stato fatale per il ciclista, sbalzato dalla bici per diversi metri. Casana è poi stato investito da altri due veicoli. Sul posto sono scattati subito i soccorsi allertati dagli altri automobilisti: sono intervenuti il 118 di Cremona, i vigili del fuoco e i carabinieri. I rilievi si sono protratti per diverse ore nella serata.

Casana, dipendente di un ditta di Pizzighettone, viveva ad Acquanegra Cremonese con il padre. In molti in paese lo ricordano per le doti di calciatore, che lo hanno visto impegnato prima nelle giovanili e poi in categorie superiori. "Dispiace molto, perché è un nostro concittadino, aveva una figlia ed era molto conosciuto in paese per i momenti giovanili legati al calcio" racconta il sindaco Oreste Bricchi. "Si muoveva in bici, stava tornando a casa credo" continua il sindaco. Il punto della Codognese dove si è verificato l’incidente è a rischio: sprovvisto di pista ciclabile a lato, è caratterizzato da un traffico anche intenso. "Da anni mi batto per mettere in sicurezza quel tratto di strada – spiega il sindaco – ma in provincia non ci sono soldi".

La notizia ha presto fatto il giro di Acquanegra, ma anche di Sesto ed Uniti dove il 59enne era molto conosciuto, come a Pizzighettone dove lavorava. Le indagini in corso da parte dei carabinieri hanno l’obiettivo di accertare cosa sia accaduto e individuare il primo investitore, che potrebbe essere stato colpito dal sole ancora molto forte a quell’ora. La salma di Manuele Casana si trova ora all’obitorio di Cremona a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre qualche accertamento già da oggi.