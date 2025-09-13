Crema, ritrovati i tre impianti di riscaldamento rubati in un cantiere

Crema (Cremona) – Tre impianti di riscaldamento per abitazioni spariti da un cantiere in centro città nel gennaio scorso sono stati ritrovati. Il 19 gennaio scorso, durante la notte, i materiali, dal valore di circa trentamila euro, erano spariti, rubati. Quella notte ignoti soggetti si erano introdotti nel cantiere ed avevano asportato i tre impianti di riscaldamento di una nota marca. Al titolare dell’impresa di costruzioni non era rimasto che presentare regolare denuncia per quanto accaduto, e da lì erano partite le indagini dei militari.

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Pandino hanno permesso, grazie anche alla collaborazione dell’imprenditore, di giungere all’identificazione di un 40enne, con precedente, ed al recupero di tutta la refurtiva nel comune di Trescore Cremasco. I tre impianti di riscaldamento sono stati restituiti al legittimo proprietario e per il 40enne è partita una denuncia per ricettazione alla Procura della Repubblica di Cremona. Non si esclude che dalle indagini possano anche emergere i nomi di chi ha messo materialmente a segno il furto nel gennaio scorso.