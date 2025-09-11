Crema capitale della cosmesi pronta per i due Beauty Days

È tutto pronto per la seconda edizione di Crema Beauty Days, i giorni dedicati alla bellezza che la città di Crema, un po’ capoluogo della cosmesi e quindi di tutto ciò che aiuta la bellezza, si prepara a vivere. Dopo l’edizione dello scorso anno, venerdì 19 e domenica 21 settembre si fa il bis. Venerdì della prossima settimana alle 11.30 al Centro Culturale Sant’Agostino, Sala Pietro da Cemmo, il via ufficiale alla grande kermesse che quest’anno è collegata alla Milano Beauty Week.

"L’obiettivo è promuovere e valorizzare le eccellenze della filiera cosmetica italiana, con una speciale attenzione al territorio dell’area cremasca, vero e proprio cuore pulsante di questa industria", spiegano gli organizzatori.

Tra gli appuntamenti organizzati dalla Ancorotti Cosmetics, tra le aziende leader del settore, dapprima una corsa podistica da trasformare in evento benefico, la Run For Beauty messa a punto con il Camisano Running, una delle maggiori società podistiche del territorio. Poi l’evento al Teatro San Domenico con Diego Dalla Palma che domenica alle 21 chiuderà la kermesse con il suo show “Bellezza Imperfetta“. I due eventi serviranno a raccogliere fondi per regalare un ecografo all’Asst di Crema del costo di trentamila euro. In mezzo tra i due eventi, le bancarelle e gli spettacoli in piazza del Duomo. Tutto nel segno della bellezza.

P.G.R.