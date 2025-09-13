Incidente con giallo a Trezzano: grave una 20enne e fuga dei “pirati”. Trovati fucile e cartucce nell’auto abbandonata

Trezzano sul Naviglio (Milano), 13 settembre 2025 – L'incidente è avvenuto intorno all’1.30 di sabato: uno scontro tra due auto, all’incrocio tra via Kennedy e via Leonardo Da Vinci. La centrale del 118 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza, in codice rosso per i traumi riportati da una ventenne: il personale di primo soccorso ha stabilizzato la ragazza per poi affidarla alle cure mediche dell’ospedale San Carlo. Le condizioni sono serie e si attendono aggiornamenti sullo stato di salute della ventenne che risulta in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Corsico: i militari, dopo aver effettuato tutti i rilievi e raccolto le testimonianze, stanno eseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Carabinieri e vigili del fuoco sul luogo dell'incidente a Trezzano

La dinamica e le cartucce

Dalle primissime informazioni, gli occupanti dell’auto che ha provocato l’incidente sarebbero scappati subito dopo lo scontro, abbandonando il veicolo per poi fuggire, attraverso i campi, verso la zona di San Vito di Gaggiano. Dentro la macchina, i carabinieri hanno ritrovato alcune cartucce e, poco distante, un fucile. Le indagini sono in corso.

I testimoni

Uno dei testimoni ha raccontato sui social di aver assistito, insieme a un camionista, la ragazza vittima dell’inc ide nte, attendendo con lei i soccorsi. Inoltre, ha scritto di aver visto tre-quattro ragazzi scappare dal veicolo e di aver notato, all’interno della loro auto, forse rubata, le cartucce e diverse bottiglie di birra. Saranno gli approfondimenti dei carabinieri a fare luce sulla dinamica, raccogliendo gli elementi per individuare i responsabili.