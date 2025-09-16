Castelleone, furto nel magazzino di un supermercato: ladro incastrato dalle telecamere

Castelleone (Cremona), 16 settembre 2025 - Scacco alla banda dei supermercati. I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 33 anni, residente in provincia di Verona, perché ritenuto responsabile, con due complici ancora da identificare, di un furto avvenuto a metà agosto scorso presso un supermercato di Castelleone.

Tutto era partito dalla denuncia ad agosto scorso del responsabile della sicurezza del supermercato: ai Carabinieri di Castelleone aveva raccontato che il giorno precedente tre uomini erano arrivati in auto nel parcheggio del negozio. Due di loro erano entrati nell’esercizio commerciale ed erano usciti poco dopo avere acquistato merce per pochi euro, mentre il terzo era riuscito ad accedere al magazzino del punto vendita.

Qui era stato raggiunto dai primi due che avevano fatto il giro dall’esterno e insieme si erano impossessati di vari prodotti alimentari, per un valore complessivo che era stato quantificato in oltre 3.300 euro, che erano stati caricarti su alcuni carrelli e portati fuori dal magazzino. E dalle telecamere di sorveglianza è stato possibile vedere l’azione dei tre uomini fino alla loro fuga dal retro della struttura con l’utilizzo di un veicolo.

Dopo la denuncia, i militari hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire alla targa del veicolo a loro in uso. Il mezzo è risultato di proprietà del 33enne e i Carabinieri di Castelleone hanno acquisito la sua foto che hanno confrontato con le immagini riprese nel supermercatl, verificando che si trattava di uno dei tre uomini che avrebbero commesso entrambi il furto. Per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono in corso ulteriori attività di indagine per identificare gli altri due uomini.