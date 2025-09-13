Chiara Ferragni, giornata a Cremona: i luoghi del cuore e la visita a Nuccia, la tata della sua infanzia

Cremona, 13 settembre 2025 – Ritorno alle origini per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale si è concessa una giornata a Cremona, città dove è nata e ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. Insieme a lei la sorella Francesca e il cognato Riccardo.

L’influencer ha raccontato quello che ha fatto con un post e diverse fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram: “Qualche ora nella mia città natale Cremona: ho fatto visita alla mia tata d’infanzia Nuccia d'infanzia, ho bevuto un caffè davanti al Duomo, ho scoperto la stanza della mia adolescenza e ho posato davanti alla nostra vecchia casa di famiglia”.

La 38enne si è infatti recata nella zona della sua ex casa cittadina (davanti a cui si è scattata una foto) e ha incontrato Nuccia, che è stata la sua tata quando era una bambina.

Chiara Ferragni e Nuccia, la tata della sua infanzia (Foto profilo Instagram)

Poi, ha mostrato ai follower alcune immagini della sua cameretta piena di peluche, quaderni e diari, e un quadretto con la pagella della prima elementare.

La cameretta e la pagella di Chiara Ferragni (foto profilo Instagram)

Non sono mancati scatti che hanno immortalato i luoghi preferiti di Chiara in pieno centro cittadino: la piazza del Duomo, la pasticceria Lanfranchi (esterno e interno), Ugo Grill (tramezzeria storica) e l’edicola di piazza del Comune.

Chiara Ferragni mentre mangia un tramezzino di Ugo Grill (Frame video Instagram)

Il perché di questa giornata a Cremona? Probabilmente per trascorrere qualche ora piacevole e rilassante, ma non è detto che ci sia stato anche un motivo di lavoro o un nuovo progetto che si sta sviluppando tra la sua città natale e Rivalta, dove era venerdì e dove ha visitato il castello in compagnia della responsabile eventi Caterina Zanardi Landi.