Milano, 20 novembre 2020 - La Lombardia resta zona rossa. Niente accelerazione verso un allentamento delle misure nella regione più colpita. Come stabilito dall'ordinanza del ministro Speranza sono state rinnovate le misure relative a sei Regioni: Lombardia, Calabria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ma non è escluso che possano esserci delle novità, nel caso si decidesse di rivedere i parametri di assegnazione delle zone previste dal Dpcm attualmente in vigore (entrato in funzione il 3 novembre). Gli occhi restano puntati sui dati della diffusione del virus, che negli ultimi giorni stanno facendo registrare segnali che invitano a un cauto ottimismo. Come spiegato dal virologo Fabrizio Pregliasco, "non c'è più una crescita esponenziale dei casi di Covid-19 in Italia". In Lombardia il dato più incoraggiante arriva dai ricoveri: ieri - per la prima volta dall'inizio della seconda ondata - il bollettino della Regione ha registrato una cifra con il segno meno. I pazienti ricoverati erano infatti -32, rispetto al giorno precedente. In aumento di 12 unità le terapie intensive. In leggero miglioramento anche il rapporto tamponi-positivi, sceso dello 0,2%. Ancora alto e drammatico il numero dei decessi: ieri erano 165 le vittime, un incremento che ha fatto superare la soglia dei 20mila morti da inizio pandemia. Proprio il dato dei decessi - ha spiegato il docente di Statistica Giovanni Corrao - sarà però l'ultimo a calare.

Dimuniscono le chiamate al 112

Che qualcosa stia cambiando e che i sacrifici delle ultime settimane stiano iniziando a dare i primi frutti si evince anche dai numeri del 112. Come spiegato dall'Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) negli ultimi giorni in Lombardia si è evidenziata una lieve, ma costante, riduzione del numero delle richieste di soccorso per problematiche respiratorie/infettive. Da domani, sabato 21 novembre, saranno attivi due Cpca, le strutture mobili attivate con lo scopo di ridurre l'afflusso di pazienti in Codice Verde presso i pronto soccorso degli ospedali delle province di Milano, Monza Brianza, Varese, Como, rispetto agli attuali tre. I due Cpca che rimangono aperti sono quelli di Bresso in via Clerici e quello di Busto Arsizio presso le strutture di Malpensa Fiere, operativo da oggi. Le attività medico-sanitarie sono state effettuate al di fuori dei presidi ospedalieri, a bordo delle ambulanze di soccorso, e non hanno comportato l'utilizzo di risorse aggiuntive rispetto all'organizzazione messa in atto da Areu per l'emergenza Covid. Nel periodo 7-18 novembre sono stati visitati e valutati 797 pazienti. Di questi 314 (39%) sono stati inviati a domicilio. Sono stati invece trasferiti in ospedale della delle province di Milano, Monza, Varese, Como 63 (8%) pazienti e e trasferiti in ospedali di altre province in 420 (53%).

La macroarea più colpita

Per quanto concerne la distribuzione dei contagi, la macroarea compresa tra Milano, Monza e Brianza, Varese e Como si conferma il territorio più colpito, raccogliendo solo ieri più di 5mila casi, sui 7.433 registrati in tutta la regione. Numeri ancora alti anche se in calo a Varese e Monza e Brianza. Sebbene ci sia una geografia dell'emergenza piuttosto definita ieri dall'incontro tra Regione e sindaci è emersa la chiara volontà di andare avanti compatti: "Continueremo la battaglia in maniera unitaria" senza fare "richieste di differenziazione territoriale. Anche sulla base degli esami dei dati che confermano come in questo momento l'epidemia in regione sta assumendo un comportamento unitario, cioé i dati delle singole province sono sovrapponibili".

Si allenta la pressione sulla Brianza

Negli ospedali della Asst Monza, uno degli epicentri della seconda ondata di Coronavirus, i ricoveri scendono per il terzo giorno consecutivo. I ricoverati sono complessivamente 426, di cui 326 presso il San Gerardo di Monza di cui 38 in terapia intensiva; 100 presso l`ospedale di Desio di cui 13 in terapia intensiva. Mentre il tasso di mortalità rispetto ai pazienti trattati in fase 1 era del 20% circa, ora è sotto il 10%. La discesa dei ricoveri è dovuta all'importante aumento dei trasferimenti di pazienti ricoverati, verso ospedali meno saturi, avvenuto negli ultimi tre giorni grazie alla centrale di coordinamento regionale ora coordinata da Areu. Da inizio della fase 2 sono stati effettuati 7.200 tamponi ai dipendenti circa (rispetto ai 4000 della fase 1) con una percentuale dei dipendenti positivi dell`8% significativamente inferiore alla estensione del contagio nella provincia (24%).

"Per evitare terza ondata serve strategia di mantenimento"

Non c'è però solo il problema della gestione dell'emergenza sanitaria (e della connessa crisi economica) contingente: fondamentale sarà anche la capacità di affrontare del post-seconda ondata. "Ci si preoccupa delle prossime feste, ma ora abbiamo il dovere di analizzare cosa succederà a Pasqua se questa seconda ondata non verrà soppressa come si deve" ha detto Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano. Per Galli il nodo cruciale è legato non solo alla necessità di fermare l'emergenza ma anche alla capacità di gestire la prossima fase: "Altrimenti è come fare le diete molto concentrate e poi ci si arrabbia se dopo si ingrassa un chilo alla settimana. O si riesce a trovare un mantenimento, almeno fino a quando non arriverà il vaccino, o la terza ondata è scontata".

