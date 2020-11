Milano, 19 novembre 2020 - Potrebbe essere il 27 novembre il crocevia per la gestione della pandemia in Lombardia. Solo d questa data infatti, per il meccanismo del Dpcm che ha distinto l'Italia per fasce di colore, la Lombardia potrà ambire a un allentamento delle misure anti-Covid. Ma il pressing della regione continua, per cercare di accelerare il passaggio Oggi infatti la Lombardia avanzerà nel vertice Stato-regioni, cui prenderà parte anche Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, alcune rischieste. Primo: cambiare i parametri che collocano le regioni in una delle tre zone (gialle,arancioni e rosse). Secondo: accelerare i tempi di passaggio da una zona all'altra, sulla base dell'evoluzione dei dati.

Fontana: la Lombardia ha le carte in regola per zona arancione

Sebbene quella Lombardia sia la regione italiana più duramente colpita dalla diffusione di Covid-19 negli ultimi giorni non sono mancati segnali incoraggianti, che fanno sperare in un prossimo allentamento delle misure. Per il governatore Attilio Fontana la Lombardia ha le carte in regola per passare dalla zona rossa (quella a rischio più elevata) e quella arancione (fascia di rischio "intermedia"). "La Lombardia dallo scorso venerdi è già zona arancione, dal punto di vista tecnico. Ma secondo il dpcm - ha spiegato ieri il governatore - una volta che i numeri sono tali da consentire il passaggio da una fascia all'altra è necessario che per due settimane questi indicatori vengano mantenuti o migliorati".

Non solo Rt: occhi puntati sui dati

Fondamentali, ancora una volta, i numeri dell'emergenza coronavirus. Ieri su 34.283 casi accertati in Italia, 7.633 erano relativi alla Lombardia. In flesione il rapporto casi-tamponi: ieri al 20%, contro il 22% del giorno precedente. Sempre alto e drammatico il numero dei decessi, seppure in diminuzione rispetto al giorno precedente: le vittime ieri 182 (19.850 da inizio pandemia), contro le 202 del giorno precedente. In crescita, ma più contenuta, i numeri relativi ai ricoveri: +9 nelle terapie intensive, +172 negli altri reparti. Ad alleggerire la pressione - ormai insostenibile - sugli ospedali lombardi nuovo forte incremento di guariti/dimessi: 11.935 in un giorno. "Se i numeri dovessero essere quelli di oggi (Il bollettino del 18 novembre del coronavirus in Lombardia), quelli venerdì scorso o anche migliori, dal 27 novembre potremmo ambire che la nostra Lombardia esca dalla zona rossa e allentare le misure". Per Fontana "di dati rassicuranti ce ne sono più di uno, credo che i due dati più importanti siano quello dell'Rt, che si sta gradualmente abbassando, e l'indice della pressione sui Pronto soccorso che si sta riducendo. Anche il numero delle chiamate al 118 per questioni respiratorie si sta riducendo. Credo che il plateau sia stato raggiunto, adesso aspettiamo che inizi la discesa''.

Indice di contagio Covid: cos'è l'Rt e perché è così importante

Gimbe: "Allentare le misure? Conseguenze molto gravi"

Proprio sull'ipotesi di un allentamento delle misure è intervenuta la Fondazione Gimbe: "Le misure di contenimento - spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta - non hanno appiattito la curva dei contagi, che continua a salire, seppure con velocità ridotta, analogamente a quella dei ricoverati e delle terapie intensive. Il contagio, in sostanza, è come un'automobile che, dopo avere accelerato la corsa per settimane, ora viaggia ad una velocità molto elevata ma costante". Infatti, se nell'ultima settimana l'incremento percentuale dei nuovi casi passa dal 31% al 24,4%, questi sono comunque aumentati di 242.609 unità rispetto alla settimana precedente. Il risultato è che i pazienti Covid "stanno progressivamente 'cannibalizzando' i posti letto di altri reparti", limitando la capacità di assistere pazienti con altre malattie. In questo scenario, conclude, "ipotizzare un allentamento delle misure con l'obiettivo di salvare il Natale, rischia di avere conseguenze molto gravi, in termini di vite umane".

Vaccino e ricerca per battere Covid

Nerl frattempo la scienza prosegue il suo percorso per il vaccino e per la conoscenza del virus. I ricercatori del Politecnico di Milano hanno scoperto un composto, denominato "Ebselen", in grado di fermare la replicazione del coronavirus SARS-CoV2. Il team dell'ateneo milanese ha pubblicato i risultati dello studio sul prestigioso New Journal of Chemistry.

