Milano, 20 novembre 2020 - E' sempre Milano la provincia più colpita dalla seconda ondata di Covid-19. Ieri in 24 ore, nel Milanese sono stati regsstrati 2.928 positivi, di cui 1.134 a Milano città. Numeri in crescita rispetto al giorno precedente (e in controtendenza rispetto al dato regionale) quando i contagi erano rispettivamente 2.565 e 675. A conferma della "geografia dei contagi" di questa seconda fase pandemica anche ieri - dopo il Milanese - le zone più colpite erano Monza e Brianza con + 873, Varese +657 e Como +645. Questa macroarea ha raccolto oltre 5mila dei 7.453 casi lombardi di giovedì.

Intanto, dopo ritardi e polemiche per le gare d'acquisto, in Lombardia è ancora caos per le vaccinazioni antinfluenzali, ritenute fondamentali dal mondo sanitario nell'anno dell'emergenza coronavirus. In occasione dell'apertura della tenda della Protezione Civile e del Comune di Milano in piazza Duomo, numerose persone hanno protestato per l'ennesimo disguido. "Impossibile prenotare al telefono", dicono alcuni anziani, che si sono così presentati direttamente sul posto. E ancora: "Non possiamo fare avanti e indietro, abbiamo 80 anni".

Il virus sta mettendo fortemente sotto pressione il sistema sanitario. E sta anche cambiando abitudini e tradizioni dei milanesi. Basti pensare che - sempre causa Covid - quest'anno non ci sarà la tradizionale fiera di Sant'Ambrogio: il Comune ha infatti deciso di cancellare l'edizione 2020 degli "Oh Bej Oh Bej", un appuntamento simbolo delle feste milanesi e lombarde. Una decisione attesa e inevitabile, che però dà la portata di quanto Covid-19 abbia cambiato la vita delle nostre città. Del resto, proprio la gestione delle imminenti feste di Natale, è il rebus al centro del dibattito politico. A prescindere da come saranno le feste, come sottolineato dallo stesso professor Massimo Galli del Sacco, sarà fondamentale guardare oltre: il vero nodo è trovare una strategia di mantenimento che consenta di evitare una terza ondata, insostenibile dal punto di vista sanitario ed economico.

Bollettino Covid Lombardia 20 novembre 2020

