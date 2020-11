Milano, 17 novembre 2020 - Raddoppiano i contagi da Coronavirus in Lombardia: oggi si sono registrati 8.448 casi, mentre ieri i nuovi positivi erano 4.128. E' però più che raddoppiato anche il numero di tamponi processati: 38.283 nelle ultime 24 ore (per un totale di 3.606.814) rispetto ai 18.037 di lunedì. La percentuale tra tamponi effettuati e positività riscontrate è pari al 22,06 per cento (ieri era il 22,8). Sono aumentati, e di molto, i decessi: da ieri sono stati registrati 202 morti (lunedì erano 99). Questo dato non si registrava dallo scorso 16 marzo. Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono 19.668 i cittadini deceduti ufficialmente per Covid-19 nella sola Lombardia. Con l'aumentare dei contagi cresce anche la pressione sugli ospedali della rete regionale. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è salito di 250 unità, portando il totale a 8.151 (ieri erano 7.901), mentre 39 sono i nuovi pazienti in terapia intensiva, che raggiungono dunque la cifra di 894 unità. Fortunatamente cresce in maniera considerevole anche il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 157.121: nelle ultime 24 ore sono 4.018.

"La curva del contagio è ancora in crescita - ha ribadito oggi a Sky Tg24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi - ma è una crescita lineare: direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare, spero, al picco entro una settimana. La curva - ha aggiunto - sarebbe stata esponenziale, invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina. Siamo nella fase di plateau e bisogna insistere, questo è fondamentale". Mentre, il professor Massimo Galli, direttore responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha ricordato le contromisure da adottare a livello personale e in ambito lavorativo perché "la possibilità di reinfettarsi è reale e non è neanche così raro che ciò accada". "A stare al numero delle segnalazioni di persone che erano positive a marzo e sono positive adesso - ha spiegato l'esperto - ne ho sentite svariate decine, quindi la possibilita' di reinfettarsi e' reale". Tuttavia c'e' da dire che almeno "fino ad adesso, quelli che ho visto che e' possibile si siano reinfettati, non hanno una sintomatologia particolarmente preoccupante, sono tutti quanti con una sintomatologia lieve".

Bollettino 17 novembre: i dati delle province

Anche lunedì 16 novembre Milano è risultata prima per nuovi casi di Coronavirus con 1.526 contagi, di cui 522 a Milano città. Al secondo posto Monza e Brianza (764), seguita a stretto giro da Varese (723). Incrementi più contenuti nelle altre province: + 228 a Brescia, +193 a Como, a Bergamo 177, +158 a Lecco, +106 a Cremona. Aumenti a due cifre nelle altre province: crescita di 95 a Pavia, di 24 a Lodi, di 19 a Mantova e di 11 a Sondrio. Qui pubblicheremo la tabella con i dati odierni di Regione Lombardia appena sarà disponibile.

Covid-19 in Italia, contagi del 17 novembre / Pdf

I nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 32.191 a fronte di 208.458 tamponi (ieri circa 152.000). Secondo il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute Rezza la variazione (ieri poco più 27mila nuovi casi) è dovuta al numero di test condotti e siamo quindi in presenza di "una sorta di stabilizzazione" dei positivi quotidiani con, anzi, "forse con leggera flessione". Un calo confermato dal rapporto tra positivi e tamponi effettuati che scende al 15,47%, due punti e mezzo percentuale in meno rispetto a ieri (era al 17,92%). Impennata dei decessi, con 731 morti nelle ultime 24 ore Nuovo balzo delle terapie intensive: oggi +120 contro i +70 di ieri. Attualmente i pazienti critici Covid sono 3.612 le terapie. Ammontano a 33.074 i ricoveri ordinari, 538 nelle 24 ore (ieri 489). Bli attualmente positivi sono saliti a 733.810, con un incremento rispetto a ieri di 16.026. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'epidemia sono 457.798, 15.434 in più rispetto a lunedì. Per quanto riguarda le regioni, il maggior numero di nuovi casi si è registrato ancora una volta in Lombardia (8.448), davanti a Veneto (3.124), Campania (3.019), Piemonte (2.606) e Lazio (2.538).

Decessi Covid

Su 731 vittime in tutta Italia, in 24 ore, il maggior numero di deceduti si registra in Lombardia (202), Veneto (100), Piemonte (73), Lazio (59) e Toscana (52). Seguono Emilia Romagna (48), Sicilia (39), Puglia (36), Liguria (20), Campania (19), Abruzzo (13), Umbria (13), Trentino Alto Adige (12), Sardegna (12), Marche (11), Friuli Venezia Giulia (10), Calabria (7), Valle d'Aosta (4), Molise (1). Nessun morto per Coronavirus oggi solo in Basilicata

L'andamento giornaliero dei casi (Fondazione Gimbe)

Covid, vademecum dell'Ordine dei medici per curare i pazienti a casa

Intanto, l'Ordini dei medici della Lombardia ha redatto un vademecum (PDF) per la cura delle persone con Covid-19 non ospedalizzate, per offrire qualche utile indicazione ai medici di medicina generale. "Spero che possa servire a essere più vicini a chi sta a casa con l'infezione", ha detto l'infettivologo Massimo Galli, a capo della Clinica di malattie infettive, Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Sacco-Università degli Studi di Milano. Insieme al vademecum, un documento di otto pagine, sul portale dell'Omceo meneghina è pubblicata una lettera di presentazione dell'iniziativa. L'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera ha poi fatto sapere che "il Comitato tecnico scientifico regionale ha approvato le nuove linee guida per la somministrazione di terapie domiciliari ai pazienti Covid, a supporto del prezioso lavoro dei medici di base per i loro assistiti. Il testo sarà recepito in una delibera che la Giunta regionale esaminerà nei prossimi giorni".

Lombardia zona 'arancione', ore decisive

In attesa del Dpcm Natale che, se la situazione lo consentirà, dovrebbe portare dai primi di dicembre a un generale allentamento delle misure restrittive sul territorio nazionale, già nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche novità in tal senso per quanto riguarda la Lombardia. Oggi è infatti in programma la conferenza Stato-regioni e, secondo alcune indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi, la Lombardia potrebbe passare da zona rossa a zona arancione. O almeno parte di essa. La situazione nella regione più popolosa d'Italia è infatti tutt'altro che uniforme, con zone come Milano, Monza e Varese messe a dura prova dalla seconda ondata di Covid e altre invece che hanno numeri meno preoccupanti. Bergamo e Brescia in particolare, sotto la spinta della politica locale e delle categorie produttive, potrebbero vedere un allentamento delle misure contenute nelll'ultimo Dpcm. Una possibilità prevista dal decreto, quella di agire su singole province, a maggior ragione in una regione di vaste dimensioni. Per quanto riguarda invece un possibile passaggio di tutta la Lombardia da zona rossa a zona arancione, ifficilmente ciò potrà avvenire prima del 27 novembre, ovvero dopo due settimane di "rischio inferiore" dalla data di entrata in vigore del Dpcm.

Le altre notizie di oggi

Dpcm Natale: Governo al lavoro, ecco le ipotesi per la zona rossa

Bonomi: "Il governo sbaglia, pensa solo all'emergenza. Non servono sussidi ma idee"

Covid, l'infettivologo: "Gli anticorpi avvicinano l'immunità diffusa. Ogni ondata rafforza le difese"