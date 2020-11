Milano, 16 novembre 2020 - In Lombardia i contagi da Coronavirus oscillano tra gli 8mila e i 10mila. La speranza è appesa al loro andamento: ieri, con 38.702 tamponi caricati nel sistema di sorveglianza, i nuovi positivi sono stati 8.060 (di cui 479 “debolmente positivi“ e 83 a seguito di test sierologico). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 20,8%, due punti percentuali meno di sabato (quando i tamponi erano stati 35.550) ma quasi due più del 19,1% di venerdì che aveva visto un’infornata record da 55.636 tamponi. Nel Milanese i nuovi contagiati ieri sono stati 3.302 di cui 1.266 a Milano città, mentre la Brianza ne ha aggiunti 1.140. Nell’ultimo monitoraggio dell’Ats Metropolitana, l’indice di propagazione del contagio Rt risulta ancora in lenta discesa, tra 1,16 e 1,26 a seconda che si consideri la data del tampone oppure la clinica.

Ottimista il ministro della Salute, Roberto Speranza che, in un'intervista a La Stampa, afferma che saranno decisivi "i prossimi 7-10 giorni". "Resto molto prudente - spiega -, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando". Sottolineando che "è ancora presto per dirlo", Speranza ammette però che "ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato".

E così, si spera in buone notizie in vista del Natale. Il Governo è al lavoro per un nuovo Dpcm ad hoc per le feste: decisivo sarà il monitoraggio Iss dell'1-2 dicembre, alla vigilia della scadenza del decreto anti Covid varato il 3 novembre. Qualora i dati fossero in miglioramento, allora il provvedimento successivo potrebbe contenere l'allentamento che consenta di tirare il fiato per le le settimane di Natale e Capodanno. Alla gente comune, ma anche e soprattutto alle attività più penalizzate dalla divisione in zone. Cosa succederà, dunque, in Lombardia, che è 'zona rossa' e in regime di lockdown?

Da zona 'rossa' ad 'arancione'

Resteranno le tre fasce (qui la mappa delle regioni italiane per colore), ma potrebbero essere 'addolcite'. La zona 'rossa' sostanzialmente potrebbe trasformarsi 'arancione'.

Bar e ristoranti

Bar e ristoranti ancora chiusi in zona rossa, attivo solo il servizio da asporto o a domicilio.

Negozi al dettaglio e centri commerciali

Il premier Giuseppe Conte vorrebbe riaprire i negozi al dettaglio: per fare questo si studiano restrizioni sul numero di clienti che possono accedere contemporaneamente. Centri commerciali ancora chiusi nel week-end.

Spostamento fra comuni

Il punto più critico riguarda lo spostamento fra comuni. In zona rossa potrebbe essere tolto l'obbligo di non muoversi da casa salvo le comprovate esigenze. In pratica: la fascia più alta di rischio erediterebbe le regole di quelle intermedie, quindi spostamenti solo all'interno del comune.

Coprifuoco

Se l'indice Rt scendesse sotto il 'fatidico' 1, Conte potrebbe anche eliminare del tutto il coprifuoco. Con un valore superiore, ma in miglioramento, si potrebbe spostare l'inizio del divieto totale di uscita alle 23 o alle 24. Non è escluso che il coprifuco possa slittare alle 23, con eccezione delle 24 la sera della vigilia di Natale.

Capodanno

Conte e i ministri sono consapevoli che i divieti tassativi per il cenone rischierebbo di essere inapplicabili. Resterà la raccomandazione di evitare gli inviti e sarà fortemente sconsigliato organizzare cene con più di sei persone extra nucleo familiare. In ogni caso, anche all'interno della propria abitazione, mascherina e distanziamento saranno la prima barriera al contagio.