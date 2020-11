Milano, 17 novembre 2020 - Crollo di contagi nel Milanese: ieri, lunedì 16 novembre, il numero dei positivi si è dimezzato: se ne sono registrati 1.526, di cui 522 nella città capoluogo. Il giorno prima erano rispettivamente 3.302 e 1.266. Ma è sceso anche il numero dei tamponi effettuati.

Bollettino Covid Lombardia

Per quanto riguarda l'intera regione, ieri ci sono stati 4.128 nuovi positivi su 18.037 tamponi effettuati. Domenica il dato era di 8.060 positivi, ma con più del doppio dei tamponi: 38.702. La percentuale tra tamponi effettuati e positività riscontrate è pari al 22,88 per cento, in crescita rispetto a ieri (20,8%). Sono diminuiti i decessi: 99, mentre domenica erano 181. Ma i numeri che destano maggiore apprensione sono quello legati agli ospedali: crescita di 18 nelle terapie intensive (855 in totale) e di 120 negli altri reparti (a quota 7.901). Sono però in forte crescita i guariti/dimessi che sono ben 14.231. Per quanto riguarda le province, dopo il capoluogo lombardo ci sono Monza e Brianza con +764 e Varese +723. Seguono Brescia +228; Bergamo +177; Como +193; Lecco + 158; e Cremona +106. Numeri a due cifre per Pavia +95, Lodi +24; Mantova +19 e Sondrio +11.".

Bollettino Covid Italia

In Italia ieri i nuovi casi di coronavirus sono stati 27.354, sulla base di 152.663 tamponi, 504 i morti. La regione più colpita è rimasta la Lombardia, tallonata però dalla Campania con 4.079. Segue il Piemonte a quota 3.476. Sono 99 i nuovi casi della Valle D'Aosta, la regione meno colpita nelle ultime 24 ore. La Lombardia, seguita dal Piemonte e dal Lazio, sono le regioni con il maggior numero di ricoverati, mentre per quanto riguarda le terapie intensive, oltre a Lombardia e Piemonte, a soffrire maggiormente e' la Toscana. Sotto controllo la situazione ospedaliera del Molise, con solo una cinquantina di ricoveri, dei quali sette in terapia intensiva.

Covid, vademecum dell'Ordine dei medici per curare i pazienti a casa

Intanto, l'Ordini dei medici della Lombardia ha redatto un vademecum (PDF) per la cura delle persone con Covid-19 non ospedalizzate, per offrire qualche utile indicazione ai medici di medicina generale. "Spero che possa servire a essere più vicini a chi sta a casa con l'infezione", ha detto l'infettivologo Massimo Galli, a capo della Clinica di malattie infettive, Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Sacco-Università degli Studi di Milano. Insieme al vademecum, un documento di otto pagine, sul portale dell'Omceo meneghina è pubblicata una lettera di presentazione dell'iniziativa. L'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera ha poi fatto sapere che "il Comitato tecnico scientifico regionale ha approvato le nuove linee guida per la somministrazione di terapie domiciliari ai pazienti Covid, a supporto del prezioso lavoro dei medici di base per i loro assistiti. Il testo sarà recepito in una delibera che la Giunta regionale esaminerà nei prossimi giorni".

Autotracciamento dei contagi

A Milano torna il sistema di autotracciamento dei contagi da coronavirus. Lanciato a fine ottobre dll'Ats Città metropolitana per far fronte all'impennata di contagi, il servizio era stato utilizzato da circa 13mila persone ma era poi stato sospeso per ragioni di privacy. Risolta questa problematica, l'indagine fai-da-te è ora nuovamente disponibile: c'è un portale ad hoc dove gli stessi positivi possono indicare i loro contatti.

Contagi e mezzi pubblici: caccia al legame

In questo saliscendi di contagi, una delle domande che circola di più è: in che misura l’uso dei mezzi pubblici ha favorito, tra settembre e ottobre del 2020, il diffondersi del Coronavirus tra gli studenti? Una risposta arriverà dallo studio che l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza, Lodi e Pavia intende affidare al Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università Statale di Milano. L’accordo di ricerca tra l’Agenzia e l’ateneo è in questi giorni in via di definizione e dietro alla volontà di dare una risposta alla domanda di cui sopra c’è una necessità concreta, del tutto pratica: capire quali regole bisogna dare al trasporto pubblico locale, ed in particolare al trasporto scolastico, una volta finito il lockdown, una volta che Milano e le province di competenza dell’Agenzia saranno uscite da quella zona rossa che oggi accomuna tutta la Lombardia. Capire per evitare di ripetere quanto appena accaduto: la riapertura delle scuole a settembre, l’aumento progressivo e costante delle classi costrette all’isolamento e, infine, il ritorno alla didattica a distanza e la riduzione della capienza massima consentita su autobus, tram e treni dall’80 al 50%

Le altre notizie di oggi

Lombardia zona arancione: ore decisive

Dpcm Natale: Governo al lavoro, ecco le ipotesi per la zona rossa

Esami e medici a casa per 450 euro: polemica sull'ospedale San Raffaele