Villa Arconati, ultimi appuntamenti speciali per grandi e bambini

Bollate (Milano), 25 agosto 2025 - Ultima settimana di appuntamenti con le visite guidate per grandi e bambini, dal martedì al venerdì, a Villa Arconati di Bollate. Martedì 26 agosto alle ore 10 speciale visita per le famiglie con bambini alla scoperta delle meraviglie del giardino di Villa Arconati, insieme ad Argo. Il pavone ha perso i suoi tesori tra fontane, teatri e statue antiche del parco. Per ritrovarli ha bisogno dell'aiuto dei bambini. Alla fine della ricerca, Argo e i suoi nuovi amici arriveranno allo scrigno dei tesori ritrovati e ci sarà una bellissima sorpresa per i partecipanti. Mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 agosto dalle 10 alle 11.15 ultimi appuntamenti con una passeggiata guidata speciale per adulti alla scoperta delle meraviglie del giardino monumentale e di alcune tra le sale più belle della Villa. Il percorso consentirà di visitare andare alla scoperta degli angoli più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all'italiana e alla francese: i teatri dedicati ai miti classici, le fontane con i giochi d'acqua, i berceaux e molto altro, ma anche gli ambienti meno conosciuti del Palazzo, che non fanno parte del tradizionale percorso di visita domenicale: l’ala delle donne, con la Cappella privata degli Arconati, la Galleria e la misteriosa Alcova. Le speciali passeggiate guidate, sia per adulti che per famiglie con bambini fino a 10 anni durano circa 75 minuti e hanno un costo di 10 euro a persona (gratuito per bambini fino a 10 anni compiuti). I posti sono limitati, è consigliato prenotare on-line sul sito www.villaarconati-far.it oppure di confermare la partecipazione al numero 02.3502217 per poi acquistare i biglietti in loco.