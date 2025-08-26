MedFest 2025: la quarta edizione del Medioevo Festival in Lombardia

Chiavenna (Sondrio) – Appuntamento con la quarta edizione di MedFest-Medioevo Festival in Lombardia, la rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio medievale lombardo. Si parte il 29 agosto con il concerto di Cristina Alís Raurich alla Chiesa di Santa Maria di Chiavenna, in provincia di Sondrio.

L’evento in 7 province della Lombardia

Patrocinata da Regione Lombardia e promossa dall'associazione Res Musica, con la direzione artistica di Ancilla Oggioni e Angelo Rusconi, MedFest amplia quest'anno ulteriormente i propri confini, sviluppandosi su sette province della regione: Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio.

Venticinque appuntamenti in programma

Complessivamente, da fine agosto a metà ottobre, saranno 25 gli appuntamenti proposti, con a tema, quest'anno, il termine 'gotico'. Musica, teatro, film, incontri storico-letterari si alterneranno in un programma quanto mai ricco e articolato. In campo musicale si esibiranno, tra gli altri, la spagnola Cristina Alís Raurich, l'Ensemble Vocale Antiqua Laus, la Cappella Pratensis (Paesi Bassi), l'arpista ceca Katêrina Ghannudi, la mezzosoprano Dyana Bovolo.

Un tuffo nella storia

Tra i relatori degli incontri, anche lo storico e divulgatore scientifico Pietro Sorace che collabora da anni con Rai Storia. Molte e suggestive le location, tra cui la Chiesa di Santa Maria a Chiavenna (Sondrio), la Chiesa di Sant'Alessandro martire e il Palazzo Manzoni a Barzio (Lecco), il Castello di Lardirago (Pavia), la Torre del Bordo di Villa d'Adda (Bergamo), i Musei Civici di Monza, la Chiesa di San Miro a Sorico (Como), il Castello Bonoris a Montichiari (Brescia), la Casa del Pellegrino a Civate (Lecco).