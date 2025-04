Fuorisalone gratis: cosa fare questo weekend tra eventi e installazioni da non perdere

Milano - Un Fuorisalone a quattro zampe al Parco Sempione, l'Aeg Design Hub in piazza Gae Aulenti con lo chef Davide Oldani o un aperitivo assaggiando per la prima volta la pasta stampata in 3D. Sono tante le cose da vedere o fare a Milano, gratuitamente, nel weekend di chiusura del Fuorisalone 2025 su cui domenica 13 aprile calerà il sipario. Ecco una carrellata di proposte di allestimenti, eventi e installazioni in giro per la città.