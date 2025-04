Musei gratis a Milano domenica 6 aprile: le 10 collezioni da non perdere

Milano non è solo città di affari e moda, ma di arte e musei. Ogni prima domenica del mese (quindi il 6 aprile), i luoghi più emblematici della cultura milanese aprono gratuitamente le porte ai visitatori, offrendo una occasione unica per immergersi nella storia e nella bellezza senza sborsare un euro.

Dalle maestose pinacoteche ai musei contemporanei, questo è un invito a esplorare (o a riscoprire) il patrimonio che Milano custodisce gelosamente, dal Castello Sforzesco al Museo del Novecento, fino alla celebre Ultima Cena di Leonardo Da Vinci passando per le collezioni forse meno conosciute ma altrettanto affascinanti (nell’articolo troverete tutti i link ufficiali ai vari spazi espositivi).

Ce n’è per tutti i gusti, dai bambini agli adulti. E spesso i palazzi che ospitano le mostre sono anch’essi delle opere da ammirare. Ogni angolo di questa città d’altronde racconta una storia, e la prima domenica del mese è il momento perfetto per ascoltarla gratis, senza fretta e con la curiosità di chi sa che l’arte non ha prezzo.