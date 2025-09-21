Milano Wine Week 2025, il vino protagonista in città per 10 giorni. La guida

Milano, 21 settembre 2025 – Oltre 200 eventi diffusi in tutta la città, un headquarter al Milan Marriott Hotel di via Washington 66 punto di riferimento per il mondo dell’hospitality internazionale, 100 top sommelier provenienti da tutto il Paese e due ospiti d'onore il Sudafrica e la Georgia che saranno protagonisti con le loro etichette più prestigiose di walk around tasting ed eventi dedicati.

La conferenza stampa di presentazione della Milano Wine Week

Torna dal 4 al 12 ottobre la Milano Wine Week. Giunta all'ottava edizione propone un calendario ricco appuntamenti che uniscono lifestyle, cultura, innovazione, intrattenimento e naturalmente grandi etichette. Un appuntamento per appassionati, ma non solo. Anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città, Milano Wine Week 2025 sarà un’esperienza immersiva e multisensoriale: un viaggio tra territori, cantine, storie da assaporare e raccontare le nuove tendenze.

Milano per nove giorni diventa la capitale italiana del buon bere e del buon mangiare. Dall’enoturismo alla sostenibilità, dal consumatore agli operatori di settore, quest’anno la manifestazione, di cui Carrefour Italia è nuovamente Sponsor, darà voce a tante realtà e protagonisti, con un’attenzione particolare al pubblico giovane e alla valorizzazione di un settore in continua trasformazione.

Torna dal 4 al 12 ottobre la Milano Wine Week

“Milano Wine Week 2025 è la nostra risposta a un momento di trasformazione profonda per il mondo del vino e del cibo, determinata solo in parte dai dazi commerciali. Abbiamo voluto costruire un progetto che fosse sempre più inclusivo e contemporaneo, capace di parlare alle nuove generazioni grazie a un linguaggio pop e alla sua natura fortemente esperienziale, ma anche in grado di valorizzare il patrimonio straordinario dei nostri territori e dei nostri produttori - commenta Federico Gordini, Presidente di MWW Group - Non si tratta solo di una manifestazione: parliamo di un viaggio multisensoriale che coinvolge l’intera città e che attraversa linguaggi diversi – dall’arte al design, dal lifestyle all’innovazione – per raccontare il vino come elemento vivo della cultura italiana ed europea. Far vivere il vino e la città di Milano attraverso format di esperienze inedite è l’obiettivo che continuiamo a portare avanti per comunicare in maniera innovativa un settore in grande evoluzione.”

Una delle location della Milano Wine Week

Gli appuntamenti più amati della settimana del vino

L'ottava edizione della Milano Wine Week si apre sabato 4 ottobre con l’iconico Brindisi di Apertura, che cambia location: l’appuntamento inaugurale, che ogni anno richiama migliaia di wine lovers, è alle ore 18 in Piazza Sempione, davanti all’Arco della Pace.

Domenica 5 ottobre appuntamento con la terza edizione di Wine List Italia. La Guida, edita da MWW Media-Vendemmie, è la prima e unica al mondo che racconta il mondo del vino attraverso gli occhi, il palato e la penna dei migliori sommelier italiani, con l’obiettivo di dare voce a una categoria spesso poco visibile, ma fondamentale del settore. Nato da un’idea di Federico Gordini e di Paolo Porfidio, Head Sommelier della Terrazza Gallia di Milano, è grande mappa editoriale, che illustra fino a 1000 etichette tra nazionali e internazionali selezionate da 100 top professionisti della sala italiana, e un grande evento di degustazione nelle sale del Marriott.

Lunedì 6 ottobre i protagonisti saranno i produttori delle 100 aziende vinicole più citate nella Guida a raccontare in un inedito walk-around tasting i propri vini. Una percentuale degli incassi delle vendite relative all’evento e alla Guida saranno devolute alla Fondazione Francesca Rava Charity Partner dell’ottava edizione, che proprio quest’anno celebra i suoi 25 anni di attività a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza in condizioni di disagio, delle mamme e delle donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo. Biglietti su vivaticket.com

Roberto Bosi e Fiorenzo Valbonesi

Sempre lunedì 6 ottobre dalle 11 alle 18.30 nella sala Leonardo del Marriott prende vita il Partesa Wine Lab: l’evento ideato da Partesa per creare nuove occasioni di incontro tra gli operatori del fuoricasa e le cantine italiane, europee e americane che firmano i vini di qualità dell’ampio portfolio. Nella stessa giornata tornano i MWW Awards, gli “Oscar del vino” firmati Milano Wine Week. Dalle ore 18.30 alle ore 21 quinta edizione dei Premi che celebrano la qualità e la cura nella selezione vinicola da parte degli operatori della ristorazione (Premio Carte Vini) e del dettaglio qualificato (Premio Wine Retail), sia in Italia che all’estero (Premio Best Italian Wine Selection). Passione, attenzione al prodotto, valorizzazione dei territori e sensibilità verso i trend emergenti sono alcuni dei criteri su cui si baserà la giuria, presieduta dal critico Andrea Grignaffini.

Per l’ottava edizione della Milano Wine Week entra nel programma ufficiale una nuova collaborazione che affronta il vino dal punto di vista normativo. Il 7 ottobre, dalle 17.00 alle ore 20 il Marriott ospita un appuntamento speciale firmato Lca Studio Legale: “Wine Not? Valorizzazione e tutela del prodotto di fronte alle nuove sfide del settore”. Un momento di confronto che unisce istituzioni, imprese, giuristi e player internazionali per riflettere su tre grandi temi chiave: innovazione e sostenibilità del vino di qualità nel mercato globale; la difesa del Made in Italy vitivinicolo tra produzione e mercato; la digitalizzazione, la protezione online e il conflitto delle denominazioni e dei marchi d’impresa. Tra i protagonisti attesi figurano Consorzio Prosecco DOC, Donnafugata, Tenute Leone Alato, Alibaba.com, Lamberto Vallarino Gancia e i ricercatori di Invernizzi AgriLab SDA Bocconi, per un panel che promette di offrire spunti concreti e visioni sul futuro del comparto.

Spazio anche un Walk Around Tasting solidale, un appuntamento che unisce la degustazione alla raccolta fondi per una causa molto importante: il 10 ottobre, dalle ore 18 alle 22.30, i 24 Consorzi vinicoli della Toscana saranno presenti in un grande banco d’assaggio che destinerà tutto il ricavato alla Fondazione Radioterapia Oncologica (FRO), diretta da Lorenzo Livi, uno dei più grandi ricercatori italiani. Tra gli appuntamenti di spicco, la famiglia Cotarella, tra le più celebri del panorama enologico: lunedì la verticale di Solaia condotta da Renzo Cotarella e, il 9 ottobre, la più grande masterclass mai realizzata nella storia della manifestazione, con un’antologia dei vini di Riccardo Cotarella, che guiderà 100 partecipanti in un percorso unico nel suo genere. Spazio anche ai territori, con le degustazioni del Consorzio DOC Friuli, tra cui l’appuntamento di martedì “Un mosaico di emozioni: i vini della DOC Friuli Venezia Giulia”, condotto da Paolo Porfidio e rivolto in particolare agli operatori esteri. Un’esperienza unica firmata Milano Wine Week in uno dei luoghi simbolo della città: la Torre Branca. Per tutta la durata della manifestazione, gli appassionati saranno accolti da un calice di Prosecco Doc e potranno salire fino in cima alla storica struttura, personalizzata per l’occasione con i visual di Prosecco Doc e Milano Wine Week, per godere di una vista esclusiva e privilegiata sulla città e di una degustazione ad alta quota. Degustazioni, divertimento e cultura, all’Arco della Pace il vino incontra la nuova generazione. Torna uno degli appuntamenti più attesi di Milano Wine Week: l’Enoteca ai Dazi di Milano, in Piazza Sempione 1, vero hub esperienziale della manifestazione, polo di aggregazione per Millennials e Gen Z e luogo simbolo della cultura del vino che si fa lifestyle. Per nove giorni – dal 4 al 12 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 03.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 03.00 – la città brinda all’ombra dell’Arco della Pace con un palinsesto vibrante di eventi, dj set, degustazioni e momenti immersivi. Al centro dell’esperienza, una card ricaricabile che consente di costruire liberamente il proprio percorso tra centinaia di etichette italiane, servite dai sistemi automatizzati WineEmotion, con la guida di sommelier certificati. L'Enoteca ospiterà anche quest’anno appuntamenti esclusivi con i produttori protagonisti del Tavolo del Vignaiolo: momenti di tasting unici, dove i vini vengono raccontati da chi li segue dalla vigna alla bottiglia. Tra gli ospiti di spicco, Luca D’Attoma, Miglior Enologo 2023 e punto di riferimento del panorama vitivinicolo italiano e internazionale, che guiderà due degustazioni speciali l’8 ottobre (ore 18.00–19.00 e 19.30–20.30, Dazi Milano) e sarà protagonista anche di un Walk Around Tasting martedì 7 ottobre al Marriott.

Il 5 ottobre, invece, il Tavolo del Vignaiolo sarà dedicato a scoprire i vini della Georgia (ore 16.30–18.00) e quelli di Wines of Color South Africa (ore 18.30–20.00). Per prenotare le experience in Enoteca è possibile acquistare i biglietti su www.vivaticket.com

Per la prima volta, durante la Milano Wine Week i wine lovers potranno vivere la Franciacorta in maniera totalmente nuova e sostenibile. Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre partiranno da Milano (punti di ritrovo, Arco della Pace e Stazione Centrale) i tour in pullman organizzati in collaborazione con il Consorzio Franciacorta e Autoguidovie: prima tappa a Rovato con calice di benvenuto e da lì ognuno potrà decidere il percorso da fare grazie a un sistema di navette che collegherà oltre 25 tra cantine, ristoranti e strutture ricettive del territorio. Il ticket (35 euro, acquistabile sul sito autoguidovie.it) comprende viaggio andata e ritorno da Milano e tutti gli spostamenti interni, mentre per chi raggiunge la Franciacorta autonomamente – in treno o in auto – sarà possibile acquistare il servizio navetta interno a 18 euro. Un progetto nuovo che consente di esplorare un territorio vinicolo d’eccellenza in totale libertà, sicurezza e sostenibilità.

Vino, arte e architettura: i linguaggi che si incontrano

Tra le esperienze più suggestive dell’edizione 2025, prende vita il 4, 5, 11 e 12 ottobre dalle ore 17.30 una nuova collaborazione tra Milano Wine Week e la Fondazione Arnaldo Pomodoro, che invita il pubblico a scoprire il vino attraverso la lente dell’arte contemporanea. L’iniziativa – curata dalla Fondazione – propone un percorso guidato di un’ora della mostra “Open Studio #4, Arnaldo Pomodoro. Luoghi, memorie e visioni”, accompagnato da un calice di vino offerto da Tenute Lunelli, partner del progetto. Un’occasione unica per immergersi nella poetica dello scultore, tra materiali d’archivio, installazioni e riflessioni, in cui il linguaggio visivo dell’artista dialoga con quello sensoriale del vino. Un dettaglio che arricchisce ulteriormente l’esperienza: proprio Arnaldo Pomodoro ha firmato il design della cantina Lunelli, in Umbria, rendendo questo incontro tra arte e vino ancora più emblematico. Per prenotazioni alle visite e ulteriori informazioni: https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/. Spazio anche al dialogo tra design e cultura del bere con l’Osteria dell’Architetto, il progetto ideato da Fiorenzo Valbonesi e Roberto Bosi, che per la prima volta fa tappa a Milano Wine Week con una serata evento: mercoledì 8 ottobre, sempre presso l’Hotel Marriott. 240 architetti saranno protagonisti di un confronto aperto su architettura, vino e territorio, accompagnati da degustazioni di vini e prodotti locali.

Innovazione, sostenibilità e charity

Milano Wine Week 2025 rinnova il suo impegno verso un futuro più sostenibile e consapevole. Wine in Action torna con una nuova identità: Wine Innovation Speed Date, un format pensato per mettere in connessione le realtà più innovative della filiera vitivinicola, facilitando il confronto diretto tra startup, aziende e investitori attraverso incontri mirati ad alto valore aggiunto. L'iniziativa, frutto della collaborazione avviata lo scorso anno tra Milano Wine Week e LifeGate Way, si terrà mercoledì 8 ottobre al Marriott, con una mattinata dedicata a valorizzare le startup più promettenti, promuovere il matchmaking con stakeholder strategici e offrire contenuti di rilievo per chi lavora sull’innovazione nel wine & beverage. Due i momenti centrali della giornata: lo speed date 1:1 tra i partecipanti e il Demo Day, con il pitch pubblico delle realtà selezionate. A rafforzare il dialogo tra cibo, vino e sostenibilità in arrivo anche Slow Food Week Milano, la prima edizione di un progetto nato all’interno di Milano Wine Week. L’acqua sarà il filo conduttore degli incontri: risorsa fondamentale, oggi segnata da una crescente criticità che tocca da vicino anche la viticoltura. Il programma, pensato da giovani per i giovani , prevede il 7 e l’8 ottobre, in workshop e cene tematiche nei ristoranti dell’Alleanza dei Cuochi e della guida “Osterie d’Italia” e in una serie di attività educative presso alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui La Centrale dell’Acqua, la Biblioteca degli Alberi di Milano e La Fabbrica del Vapore. Il 9 e il 10 ottobre due serate charity con show cooking, talk sul tema della sostenibilità tessile in collaborazione con Slow Fiber e degustazioni guidate. Giovedì 9 ottobre spazio invece ai Presidi e all’Arca del Gusto di Slow Food: una giornata dedicata ai produttori che custodiscono la biodiversità agroalimentare italiana, con laboratori del gusto, mostre interattive e vendita diretta dei produttori. Il giorno seguente, venerdì 10 ottobre, sarà la volta di Slow Grains, Slow Mays e della Filiera del Riso: focus sulle tre principali filiere nazionali con spazi degustativi, contenuti educativi e una serata pensata per i giovani tra dj set, street food e sensibilizzazione.