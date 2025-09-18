Dai conti Verri a oggi. Sgurbatel e Martexano tornano nel bicchiere

Si assapora il vino e si gustano pagine di storia: i prodotti enologici brianzoli, davvero limitati in quantità, stanno facendo passi avanti dal punto di vista qualitativo. Allo stesso tempo, però, al di là del gusto ci riavvicinano alla nostra tradizione e alla nostra storia. Il primo esperimento non poteva essere fatto se non a Biassono. Qui, del resto, con il testamento dell’arcivescovo Ansperto di Milano nel IX secolo, viene documentata per la prima volta una vigna in Brianza. A distanza di quasi un millennio, nel secolo XVIII, il conte Carlo Verri sperimenta la coltivazione della vite. I terreni sono quelli dell’attuale Villa Verri, sede del municipio. Parla dei vini biassonesi anche Carlo Porta, definendoli "mostosi, nett e s’cett e salaa" (mostosi, puliti, schietti e salati). Dalle radici storiche l’Associazione Fiera di San Martino e il Gral (Gruppo Ricerche Archeostoriche del Lambro) hanno pensato a radici più moderne: quelle delle viti piantate in via Madonna delle Nevi. In un terreno di mille metri quadrati 5 filari e 500 viti, tutte di Pinot Nero. Il risultato è lo Sgurbatel, nome scelto in omaggio ai cittadini di Biassono, chiamati "sgurbat" (corvi).

La vendemmia è sempre una festa per tutti, la stappatura della bottiglia è diventata ormai un rito pubblico che coinvolge il territorio. La produzione, in base alle stagioni, varia tra le 100 e le 200 bottiglie all’anno. L’importanza culturale del progetto e i richiami storici, oltre al desiderio di promuovere il senso di comunità e di appartenenza al territorio, rendono questo vino davvero prezioso e da gustare. Nato senza pretese, più per motivi culturali, lo Sgurbatel è davvero da provare.

Terra dei Verri (Giulio) anche la frazione di Copreno a Lentate sul Seveso. Qui viene prodotto altro vino grazie all’iniziativa di Giuseppe Longhi. Laureato in storia e grande esperto anche di storia locale, grazie all’assessore Matteo Turconi Sormani (a sua volta ricercatore) si è trovato tra le mani un documento che parlava di un vino chiamato Martexano prodotto nelle vigne di quella località definita col nome di Brera in via Selvette. Qui, in realtà, a portare il vino sono stati i Porro che, nel 1257, acquistano un terreno in Valtellina da un monastero di Milano. E dalla Valtellina decidono di portare a Copreno quegli apprezzati vitigni: documenti del 1438 documentano l’esistenza a Lentate del Martexano, a base di nebbiolo. Longhi, a quasi sei secoli di distanza, rilancia il progetto. Nato in famiglia: durante un pranzo di Natale accenna al suocero la scoperta delle origini storiche del vino e il desiderio di provare a riprodurlo. L’idea piace a tutti i commensali. Subito si trova anche la collocazione ideale per questo esperimento, importante dal punto di vista culturale e, chissà, anche da quello imprenditoriale: c’è infatti un terreno inutilizzato di proprietà di uno zio paterno. Lì la famiglia si mette all’opera.

Grazie al cognato agronomo Longhi posa in quell’area cinque filari: due di nebbiolo, due di merlot e uno di cabernet. Il progetto ormai ha dieci anni di vita. È il periodo ideale per consentire al nebbiolo di dare il meglio di sé. Dopo questo periodo la qualità, tanto per intenderci, viene riconosciuta anche dal disciplinare del pregiatissimo barolo. In più nella frazione di Copreno gli altri due vitigni (merlot e cabernet) che già fanno la fortuna della pregiatissima zona di Bordeaux. Sono i vitigni del "taglio bordolese", caratterizzato da struttura, profumi, eleganza e morbidezza. Il vino lentatese è pronto a stupire tutti.

