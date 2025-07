Controlli sui treni tra Italia e Svizzera: così la polizia contrasta i migranti irregolari

Como, 3 luglio 2025 – Sono iniziati ieri mattina, e proseguiranno nelle prossime settimane: controlli serrati sui treni che viaggiano attraverso il confine italo-svizzero, finalizzati al contrasto dei flussi migratori irregolari.

L’iniziativa scaturisce dal tavolo tecnico che si è svolto il 23 giugno, a cui hanno partecipato i Questori di Como e di Varese, i dirigenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria della Lombardia e del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso. Ieri, fin dalle prime ore del mattino, gli equipaggi della Questura di Como, della Polizia Ferroviaria di Milano e Como e del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, si sono concentrati tra la stazione di Como San Giovanni delle Ferrovie di Stato e la stazione Como Lago delle Nord.

Il fenomeno degli ingressi irregolari è in rialzo

Il treno e infatti uno dei mezzi più utilizzati dalle centinaia di migranti privi di documenti e diretti all’estero, che ogni giorno varcano il confine tra Italia e Svizzera, passando da Como e Varese. In questo primo servizio, sono state predisposte scorte sui treni sulle tratte Milano-Como e Como-Milano, e identificate 46 persone, 31 delle quali extracomunitari: 3 i soggetti con precedenti di polizia e uno privo di documenti di identità, che è stato accompagnato in Questura per la sua identificazione.

L’uomo, un pakistano di 36 anni, è risultato in carico dall’hotspot di Lampedusa dall’11 giugno scorso e poi trasferito in una comunità della provincia di Monza e della Brianza, in quanto richiedente protezione internazionale. Servizi analoghi, saranno ripetuti nelle prossime settimane, per tutto il periodo estivo.