Sorico, camion si schianta contro il Ponte del Passo. Bloccato l’unico collegamento tra i due lati del lago di Como

Sorico, 27 novembre 2024 – Ponte del Passo chiuso a Sorico a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, il cui autista ha perso il controllo schiantandosi contro la balaustra del ponte, unico collegamento tra i due lati del lago di Como, lecchese e comasco, e crocevia con anche il territorio di Sondrio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30.

Sul posto sono intervenute e due squadre dei vigili del fuoco di Morbegno, con la gru inviata dal comando di Sondrio e le squadre di Dongo. Questi ultimi sono intervenuti anche con una imbarcazione per collocare in acqua barriere galleggianti e disgreganti chimici, per garantire il contenimento dei fluidi persi dal camion nell'impatto, fonte di inquinamento del fiume Mera sottostante. In posto anche il funzionario di servizio dei vigili del fuoco per valutare i danni segnalati al ponte. L'autista, un uomo di 30, è rimasto bloccato in cabina ma si è sempre mostrato sveglio e collaborante, monitorato dal personale sanitario del 118.